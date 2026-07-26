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Eren Elmalı'dan Dünya Kupası itirafı: 'Her şey istediğimiz gibi gitseydi...'

Eren Elmalı'dan Dünya Kupası itirafı: 'Her şey istediğimiz gibi gitseydi...'

26.07.2026 21:37:00
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Cumhuriyet Spor
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Eren Elmalı'dan Dünya Kupası itirafı: 'Her şey istediğimiz gibi gitseydi...'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın milli oyuncusu Eren Elmalı, basın mensuplarına konuştu. Eren Elmalı, sarı-kırmızılı takımdaki ve 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansı hakkında görüşlerini aktardı.
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Galatasaray forması giyen Eren Elmalı, Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.

Eren Elmalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Biz biraz geç katıldık milli takımdan dolayı kampa ama şu ana kadar her şey iyi geçiyor. Hedefleri olan, hedefleri büyük olan takımlar için böyle sezon başları çok önemli. Bizim için iyi geçiyor. Sezona da iyi başlayıp, hedeflerimize ulaşmak istiyoruz."

GALATASARAY'A TRANSFERİ SÜRECİ

"Çok iyi bir sol bek rotasyonumuz var. Çok iyi futbolcular, karakterler olduğunu düşünüyorum. Bizim kendi aramızdaki rekabet ortamı da takıma çok güzel yansıyor. Rotasyon olarak çok iyi olduğunu söylemiştim, inşallah bunu uzun yıllar sürdürürüz."

"İlk bu haberler çıktığında heyecanlandım. Buraya gelmek istiyordum. Öyle bir süreç yaşandı. Buraya geldim ve çok mutluyum. Burada çok mutluyum, güzel insanlar tanıdım, şampiyonluklar yaşadım. İnşallah böyle devam eder."

UĞURCAN ÇAKIR AÇIKLAMASI

-Şampiyonlar Ligi'nde önemli takımlara karşı oynadı. Kendisini en fazla zorlayan futbolcu kim oldu?

"Atletico Madrid maçında Simeone diyebilirim. Atletico Madrid de öyle bir takım zaten. O maçtan sonra bayağı bir yorulmuştum. Önde beni takip ediyor, geride beni takip ediyor. Simeone diyebilirim."

"Uğurcan Çakır benim için çok önemli bir insan. Benim için tam bir rol model. Futboluna, kalitesine diyecek hiçbir şey yok. Galatasaray'a çok yakışıyor."

"Çok hırslıyım, yenilgi çok benlik bir şey değil. Tabii ki yenilebilirsiniz ama onu kabullenmemek gerekiyor. Yenileceğimi bilsem de, skor onu gösterse de elimden geleni yaparım."

2026 FIFA DÜNYA KUPASI PERFORMANSI

"Çok hevesli gitmiştik, çok iyi şeyler başarmaya gitmiştik. Ama elenmemiz... Çok üzüldük. 19 Haziran bizim için en kötü gecelerden biri. Sahaya istediğimizi veremedik, olmadı. Anlatmak istesek de şu anda zor. Hiçbir şey istediğimiz gibi olmadı. Giderken çok ümitliydik çünkü çok iyi bir takımımız var. Her şey istediğimiz gibi gitseydi yolun sonu gözükmüyordu. Gidebildiğimiz kadar gitmek istiyorduk. Çok üzüldük, içimizde ukde kaldı ama telafi etmek istiyoruz. Bunu hak etmedik. Tüm Türkiye yanımızdaydı, onlara istediğini veremedik. Bizim için kötü bir turnuvaydı.

Kamp yeri.. Zaten Amerika çok sıcaktı. Sıcak bir yerdi. Antrenmanlarda ister istemez zorlandık ama bir zaman sonra alışıyorsunuz. Birkaç gün uyumakta, uyanmakta zorlandık ama bir zaman sonra alışmak zorundasınız. Tabii ki ilk gittiğimizde hava da saat de bizi zorladı ama zaman geçtikçe alıştık."

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