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Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarının tezahüratlarına yanıt: 'Türk olmaktan gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum'

Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarının tezahüratlarına yanıt: 'Türk olmaktan gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum'

9.06.2026 15:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarının tezahüratlarına yanıt: 'Türk olmaktan gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum'

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 102-92 yenen Olympiakos, Yunanistan Basketbol Ligi final serisinde 2-1 öne geçti. Ergin Ataman karşılaşmanın ardından Türkiye'ye yönelik hakaret içeren sloganlar atan Olympiakos taraftarına tepki gösterdi.

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Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan Basketbol Ligi final serisi üçüncü maçında Türkiye'ye yönelik hakaret içeren sloganlar atan Olympiakos taraftarına tepki gösterdi.

Ergin Ataman sosyal medya hesabından Olympiakos taraftarlarını hedef alan bir paylaşım yaptı. Ataman, paylaşımında, "Olympiakos taraftarları, dün maç boyunca bir kez daha ülkem Türkiye'ye yönelik hakaret içeren sloganlar attınız. Türk olmaktan gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Ayrıca Yunanistan'a ve Yunan halkına büyük bir sevgi ve saygı duyduğumu, onları kardeşlerim olarak gördüğümü bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Olympiakos kadrosundaki oyuncu tercihlerini eleştiren Ergin Ataman, "Elbette maçlara bayraklarla gelme hakkınız var ve buna saygı duyuyorum ama size bir gerçeği hatırlatmak istiyorum. Yunanistan Ligi finalleri üçüncü maçında dün takımınız tek bir gerçek Yunanistan Milli Takımı oyuncusunu sahaya süremedi. Takımımın her koşulda gösterdiği mücadeleden gurur duyuyorum ve dün sahada takımımızı temsil eden dört Yunan Milli Takımı oyuncusunun Yunan basketboluna yaptığı katkıyı bir kez daha vurgulamak istiyorum" şeklinde görüş belirtti.

Panathinaikos taraftarlarına da seslenen tecrübeli başantrenör, "Tutkulu Panathinaikos taraftarları, basketbolun kendisini gölgede bırakan tüm gelişmelere rağmen pes etmeyeceğiz. Şampiyonluğu son topa ve son saniyeye kadar kovalayacağız ve her şey bittiğinde sahada zaferi kutlayan biz olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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İlgili Konular: #ergin ataman #Olympiakos #Panathinaikos

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