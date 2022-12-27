Ergin Ataman: 'İçimde fırtınalar esse de...'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Ataman, 'İçimde fırtınalar esse de, bir yorumda bulunmayacağım' dedi.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2022 Salı, 08:01
Ergin Ataman: 'İçimde fırtınalar esse de...'
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya 93-90 kaybeden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maç sonrası görüşlerini aktardı.

Kısa bir açıklama yapan Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Müthiş mücadele eden her iki takım oyuncularını tebrik ediyorum. Bu mücadeleyi kazanan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Bunun dışında içimde fırtınalar esse de, bir yorumda bulunmayacağım. Söz gümüşse, sükut altındır. Anlayana!"


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