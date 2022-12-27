Ergin Ataman: 'İçimde fırtınalar esse de...'
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Ataman, 'İçimde fırtınalar esse de, bir yorumda bulunmayacağım' dedi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya 93-90 kaybeden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maç sonrası görüşlerini aktardı.
Kısa bir açıklama yapan Ataman, şu ifadeleri kullandı:
"Müthiş mücadele eden her iki takım oyuncularını tebrik ediyorum. Bu mücadeleyi kazanan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Bunun dışında içimde fırtınalar esse de, bir yorumda bulunmayacağım. Söz gümüşse, sükut altındır. Anlayana!"
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