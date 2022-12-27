Ergin Ataman: 'İçimde fırtınalar esse de...'

27 Aralık 2022 Salı, 08:01

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya 93-90 kaybeden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maç sonrası görüşlerini aktardı.

Kısa bir açıklama yapan Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Müthiş mücadele eden her iki takım oyuncularını tebrik ediyorum. Bu mücadeleyi kazanan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Bunun dışında içimde fırtınalar esse de, bir yorumda bulunmayacağım. Söz gümüşse, sükut altındır. Anlayana!"