Ergin Ataman: 'İkinci yarı dengeyi kaybettik'
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Partizan mağlubiyetinin ardından konuştu. Ataman, 'İkinci yarı dengeyi kaybettik' dedi.
Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague'de Sırbistan'ın Partizan ekibine 97-84 yenildikleri maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü kaybettiklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, "Maça iyi başladıktan sonra çok fazla top kaybı yaptık. Oyunun kontrolünü kaybettik. Daha sonra onlara kolay basket imkanı verdik. Yaptığımız top kayıplarıyla 16 sayı buldular. İkinci yarıda maçın dengesini kaybettik. Zor şutlarda isabet bulmayı başardılar. Rakibimiz çok önemli bir galibiyet aldı. Onları tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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