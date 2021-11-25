Erik ten Hag: İkinci yarı iyi bir performans ortaya koyduk

25 Kasım 2021 Perşembe, 08:00

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci maçında Beşiktaş, sahasında Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag mücadeleyi değerlendirdi.

Maça iyi başlayamadıklarını belirten teknik direktör Erik ten Hag, ''İyi oynamadık. Oyunumuzu fazla kompleks yaptık. Özellikle sağ kanattan bir hayli şans tanıdık Beşiktaş'a. Karşı ataklarda bulunduk ve ilk yarının sonuna doğru üstünlük sağlamıştık. İkinci yarıda da Haller'i oyuna aldık ve çok iyi bir psikolojide olduğu için de golü buldu. Mutluyuz. 15 puanımız var ve şimdi de böyle devam etmek istiyoruz'' dedi.

Futbolcularının performansını değerlendiren Hag, ''Haller'in oyun zekası ve mantalitesi kendisini hiç bozmuyor, bu yüzden bu kadar başarılı oluyor. 6 oyuncu değiştirdim ve sonrasında giren herkesten de çok memnunum. Onana, uzun zamandır oynamadığı için bazı eksikleri var ancak ilk yarıda ilk golün ardından çok güzel bir kurtarış yaptı o bizim için çok önemliydi'' şeklinde konuştu.

Kaleci Onana'ya ilk 11'de yer vermesinin sebebini de belirten Hag, ''Onana'nın oyun ritmine alışması için kadroya aldım. İki kalecim var ikisi de gayet iyi. Sporting maçında hangi oyuncuları oynatacağımı düşünmüyorum. Şu anda ligdeki maçı düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

Maçın ikinci yarısında daha iyi bir performans ortaya koyduklarını söyleyen Hag, ''İlk yarı daha çok hata yaptık. Taktiksel olarak ikinci yarı daha iyi oynadık. İlk yarı hatalarımız nedeniyle karşı ataklara daha çok izin vermiş olduk ancak ikinci devrede daha sabırlı oynadık ve biz de şans yakaladık. Hedeflerimiz değişmedi. Ajax çok iyi bir durumda. Daha hızlı oynuyoruz. Önümüzdeki yeni kura çekimine göre oyunumuzu belirleyeceğiz. Daha zor bir kura bizleri bekliyor'' dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar iyi sonuçlar alacaklarını düşünmediklerini belirten Hag, ''Biz bu neticeyi beklemiyorduk çünkü Portekiz ekipleriyle Hollanda takımları geçmişte çok iyi sonuçlar almadı. Ancak biz hiçbir rakipten korkmuyoruz. İyi takımları sıkıştırmaya devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.