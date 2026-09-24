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Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu

Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu

24.09.2026 09:40:00
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Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu

CEV 2026 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya ve Finlandiya yarı finale yükseldi.

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İtalya'nın Torino kentinde oynanan CEV 2026 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu.

Dünya sıralamasının 6. basamağındaki Slovenya, Belçika'yı 3-1 (25-22, 25-22, 20-25, 25-13) yenerek adını yarı finale yazdırdı. Slovenya, yarı finalde dünya 1 numarası Polonya ile karşılaşacak.

Günün diğer maçında Finlandiya, son dünya şampiyonu İtalya'yı 3-2 mağlup ederek yarı finale çıktı ve Fransa'nın rakibi oldu.

Yarı final müsabakaları, 25 Eylül Cuma günü İtalya'nın Milano kentinde oynanacak. Üçüncülük ve final karşılaşmaları 26 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

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