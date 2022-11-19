19 Kasım 2022 Cumartesi, 11:17

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Spor üzerine çalışan bilim insanları, kadınlar için futbol malzemesi üretilmemesinin sakatlık riski yarattığını söylüyor.

Özellikle de futbol topu ve kramponların eksikliğinin altı çiziliyor.

Üst düzey sporcular arasında diz bağı sakatlığının endişe verdiği kaydediliyor.

Kadın futbolundaki ilerlemelere karşın, büyük ayakkabı üreticileri henüz kadınlara daha uygun bir tasarım ortaya koymuş değil.

Ortaya konulan bir araştırma, ürünlerin büyük oranda erkek futbolu için tasarlandığını ortaya koyuyor.

Stres kırıkları

Sports Engineering (Spor Mühendisliği) isimli dergide söz konusu araştırmayı yayımlayan, kadın anatomisine uygun malzeme üretilmesinin önemini vurguladı.

Araştırmaya katkı verenler arasında, doktorlar, araştırmacıların yanı sıra, İngiltere milli takım kaptanı Leah Williams da yer aldı.

Araştırmada özellikle kramponların kadın ayağına göre olmadığı vurgulanıyor. Kadınların topuk ve ayak içi kıvrımlarındaki anatomik farka dikkat çekiliyor.

Erkekler için tasarlanan ayakkabıların, üst düzey kadın futbolcularda su toplama ve hatta stres kırıklarına yol açabildiği kaydediliyor.

Benzer şekilde, kramponlardaki çivilerin uzunluklarının da erkeklerden daha farklı şekilde koşan ve hareket eden kadınlara göre ayarlanmadığı belirtiliyor.

Spor sakatlıkları uzmanı St Mary's Üniversitesi’nden Doktor Kat Okholm Kryger, bu durumun kadınların kramponlarının saha yüzeyine saplanması sonucu yarattığını ve dolayısıyla sakatlık riskini azalttığını söylüyor.

Çalışmada yer alan Tottenham Hotspur kulüp doktoru Craig Rosenbloom, kadın futbolcularda ön çapraz bağ sakatlıklarının erkeklerin “en az iki katı” olduğunu kaydediyor.

Rosenbloom bu durumun oyunculara ve onlara yatırım yapan kulüplere büyük yük getirdiği tespitini de yapıyor.

Üst düzey erkek futbolcular, bu tür sakatlıklardan yedi - sekiz ay civarında dönerken, kadın futbolcular da bu süre ortalama 10 ay oluyor.

Rosenbloom, “Kadın futbol takımları genel olarak erkek futbol takımlarından sayıca daha az oluyor. Bu da sakatlıkların takıma daha büyük etki yaratması anlamına geliyor” diyor.

Koyu renkli şortlar

Çalışma aynı zamanda daha konforlu sporcu sütyenleri, şortları ve başörtülerinin tasarlanmasının gerekli olduğunu savunuyor.

Manchester City gibi takımlar, regl dönemlerindeki kadınların akıntılarının görünür olması ihtimaline karşı koyu renkli şortlara geçiş yaptı.

İngiliz Futbol Federasyonu (FA) gelecekteki formaların tasarlanmasında kadınların katkılarını bütünüyle desteklediklerini açıkladı.