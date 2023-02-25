Erling Haaland tarihe geçti, City farklı kazandı!

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 23:05

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 23:05

Premier Lig 25. hafta maçında Manchester City, Bournemouth ile karşılaştı.

Vitality Stadium'da oynanan maçı Manchester City 4-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Julian Alvarez, 29. dakikada Erling Haaland, 45. dakikada Philip Foden ve 51. dakikada Mepham(K.K) kaydetti. Bournemouth'un tek golü Lerma'dan geldi.

Premier Lig'de 27. golünü atan Erling Haaland, Manchester City formasıyla ligde en çok gol atan futbolcu oldu.

Alınan bu sonucun ardından City, puanını 55'e çıkardı. Bournemouth ise 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında City, Newcastle'ı konuk edecek. Bournemouth ise Arsenal deplasmanına gidecek.