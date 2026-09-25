Erling Haaland yıldızlaştı: Norveç 5 gollü düelloda kazandı!

UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 4'te Norveç ile Danimarka karşı karşıya geldi.
Ullevaal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Norveç, 3-2'lik skorla kazandı.
Norveç'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Oscar Bobb ile 18. ve 74. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.
NORVEÇ SON ANLARDA 10 KİŞİ KALDI
Danimarka'nın gollerini ise 25. dakikada Mikkel Damsgaard ile 60. dakikada Rasmus Höjlund attı.
Norveç'te David Wolfe, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.
UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki maçında Norveç, Portekiz'i konuk edecek. Danimarka, Galler'i ağırlayacak.