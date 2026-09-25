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Erling Haaland yıldızlaştı: Norveç 5 gollü düelloda kazandı!

Erling Haaland yıldızlaştı: Norveç 5 gollü düelloda kazandı!

25.09.2026 00:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Erling Haaland yıldızlaştı: Norveç 5 gollü düelloda kazandı!

Norveç, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Danimarka'yı 3-2 mağlup etti.
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UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 4'te Norveç ile Danimarka karşı karşıya geldi.

Ullevaal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Norveç, 3-2'lik skorla kazandı.

Norveç'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Oscar Bobb ile 18. ve 74. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.

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Danimarka'nın gollerini ise 25. dakikada Mikkel Damsgaard ile 60. dakikada Rasmus Höjlund attı.

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Norveç'te David Wolfe, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.

UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki maçında Norveç, Portekiz'i konuk edecek. Danimarka, Galler'i ağırlayacak.

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