Erling Haaland'ın serbest kalma bedeli ortaya çıktı!

11 Ekim 2022 Salı, 15:04

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund forması ile gösterdiği performans yıldızlaşan ve yaz transfer döneminde Premier Lig devi Manchester City'ye imza atan Erling Haaland gösterdiği performansla olağanüstü bir çıkış yakaladı.

22 yaşındaki futbolcu rekorları bir bir kırarken, değerine değer katmaya da devam ediyor.

ÇILGIN RAKAM

The Athletic'te yer alan habere göre Norveçli golcünün serbest kalma bedeli ortaya çıktı. Haaland'ın sözleşmesinde 2024 yazından itibaren geçerli olacak 200 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.

Ancak yıldız futbolcunun serbest kalma maddesinde önemli bir ayrıntı bulunuyor. Haaland, Manchester City'de kaldığı sürece hiçbir Premier Lig ekibi bu maddeyi kullanamayacak. İngiltere dışındaki kulüpler 200 milyon Euro'yu gözden çıkarmaları halinde golcü futbolcuyu 2024 yazından sonra kadrolarına katabilirler.

İLK 9 MAÇTA 15 GOL

Erling Haaland, Premier Lig'de şu ana kadar 9 maçta şans buldu. Norveçli yıldız, Premier Lig'de çıktığı ilk 9 haftada rakip fileleri 15 kez havalandırdı. 22 yaşındaki genç oyuncu aynı maç sayısında en fazla gol atan Premier Lig oyuncusu unvanının sahibi oldu. Erling Haaland, Premier Lig'de üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapma başarısı gösterdi. Norveçli santrfor, Premier Lig'de üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapan ilk isim oldu.