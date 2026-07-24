Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Fenerbahçe, Stuttgart'taki geleceği belirsiz olan Ermedin Demirovic ile ilgileniyor. Peki, Ermedin Demirovic kimdir? Ermedin Demirovic kaç yaşında, nereli? Ermedin Demirovic hangi takımlarda oynadı? Ermedin Demirovic boyu kaç, hangi ayağını kullanıyor?

ERMEDIN DEMIROVIC KİMDİR?

Ermedin Demirovic, 25 Mart 1998 yılında dünyaya geldi. Bundesliga kulübü VfB Stuttgart'ta forvet olarak oynayan profesyonel bir futbolcudur.

ERMEDIN DEMIROVIC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Demirović, futbol kariyerine memleketi Hamburger SV'de başladı ve 2014'te RB Leipzig'in gençlik akademisine katıldı.

2018 Mayıs ayında Demirović, İspanyol takımı Alavés ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Profesyonel ilk maçına 3 Ocak 2018'de Formentera'ya karşı oynanan Kral Kupası maçında çıktı ve iki gol attı.

Temmuz ayında Demirović, sezon sonuna kadar Fransız takımı Sochaux'ya kiralandı.

Ocak 2019'da altı aylık bir süreliğine Almería'ya kiralık olarak gönderildi.

Eylül ayında, sezonun geri kalanında İsviçre takımı St. Gallen'e kiralandı.

emmuz 2020'de Demirović, açıklanmayan bir ücret karşılığında SC Freiburg'a transfer oldu.

Temmuz 2022'de Demirović, Haziran 2026'ya kadar geçerli bir sözleşmeyle FC Augsburg'a transfer oldu.

Temmuz 2024'te Demirović, dört yıllık bir anlaşmayla VfB Stuttgart'a transfer oldu. 17 Eylül'de Real Madrid deplasmanında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktı.

ERMEDIN DEMIROVIC'İN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Demirović, Bosna Hersek'i tüm gençlik seviyelerinde temsil etti. Haziran 2026'da Demirović, Bosna Hersek'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi.