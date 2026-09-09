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Ermedin Demirovic'ten hat-trick: Stuttgart evinde Viking'e geçit vermedi!

Ermedin Demirovic'ten hat-trick: Stuttgart evinde Viking'e geçit vermedi!

9.09.2026 22:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Ermedin Demirovic'ten hat-trick: Stuttgart evinde Viking'e geçit vermedi!

Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Viking'i 3-1 mağlup etti.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ilk haftasında Stuttgart, sahasında Norveç temsilcisi Viking'i konuk etti.

Stuttgart Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

ERMEDIN DEMIROVIC'TEN HAT-TRICK

Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri Ermedin Demirovic kaydetti. Alman ekibinin yıldızı, 20., 26. ve 32. dakikalarda fileleri havalandırarak hat-trick yaptı.

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Viking'in tek golü ise 22. dakikada Zlatko Tripic'ten geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamlayan Stuttgart, ikinci yarıda skor avantajını korudu ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Stuttgart, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına 3 puanla başlarken Viking ilk haftayı puansız geçti.

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İLK HAT-TRICK GELDİ

Stuttgart'ın Boşnak forveti Ermedin Demirovic, Viking karşısında attığı üç golle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

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