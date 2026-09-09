Ermedin Demirovic'ten hat-trick: Stuttgart evinde Viking'e geçit vermedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ilk haftasında Stuttgart, sahasında Norveç temsilcisi Viking'i konuk etti.
Stuttgart Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
ERMEDIN DEMIROVIC'TEN HAT-TRICK
Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri Ermedin Demirovic kaydetti. Alman ekibinin yıldızı, 20., 26. ve 32. dakikalarda fileleri havalandırarak hat-trick yaptı.
Viking'in tek golü ise 22. dakikada Zlatko Tripic'ten geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamlayan Stuttgart, ikinci yarıda skor avantajını korudu ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Stuttgart, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına 3 puanla başlarken Viking ilk haftayı puansız geçti.
İLK HAT-TRICK GELDİ
Stuttgart'ın Boşnak forveti Ermedin Demirovic, Viking karşısında attığı üç golle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.