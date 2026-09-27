Ernest Muçi attı, Arnavutluk galibiyet hasretini bitirdi

Arnavutluk, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup maçında Belarus'u 2-0 mağlup ederek kötü gidişata son verdi.

Tiran'daki Air Albania Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan Arnavutluk, tüm kulvarlardaki 5 maçlık mağlubiyet serisini noktaladı.

ASLLANI PENALTIDAN ATTI

Karşılaşmanın ilk bölümünde Belarus, German Barkovskiy ile gole yaklaşırken kaleci Etrit Berisha gole izin vermedi.

Arnavutluk, Artem Kontsevoy'un Berat Djimsiti'ye yaptığı müdahalenin ardından penaltı kazandı.

Beyaz noktanın başına geçen Kristjan Asllani, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

TRABZONSPORLU MUÇI SAHNEDE

Golün ardından oyun üstünlüğünü artıran Arnavutluk, ilk yarının son bölümünde farkı ikiye çıkardı.

Elseid Hysaj'ın uzun pasında topla buluşan Trabzonspor forması giyen Ernest Muçi, tek vuruşla fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı.

ARNAVUTLUK KONTROLÜ BIRAKMADI

Belarus, ikinci yarının başında Kirill Pechenin ile önemli bir fırsattan yararlanamadı.

Arnavutluk ise Taulant Seferi, Kristjan Asllani ve Ylber Ramadani ile farkı artırmaya çalışsa da başka gol bulamadı. Kalan bölümde skor değişmedi ve Arnavutluk sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Arnavutluk 5 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirirken teknik direktör Rolando Maran da takımının başındaki ilk galibiyetini aldı. Belarus'un 6 maçlık yenilmezlik serisi ise sona erdi.