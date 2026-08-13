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Ernest Muçi'den Trabzonspor'a kötü haber

Ernest Muçi'den Trabzonspor'a kötü haber

13.08.2026 14:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Ernest Muçi'den Trabzonspor'a kötü haber

Yeni sezon öncesi Trabzonspor'a Beşiktaş'tan bonservisi aldığı Ernest Muçi'den kötü haber geldi.

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Trabzonspor'da sol uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem oluşan Ernest Muçi'nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, antrenman sırasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden Muçi'nin muayene edildiğini ve MR görüntülemesinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Yapılan kontrollerde, oyuncunun uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Beşir, Ernest Muçi'nin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını kaydetti.

İlgili Konular: #trabzonspor #sakatlık #Ernest Muci

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