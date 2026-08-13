Ernest Muçi'den Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor'da sol uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem oluşan Ernest Muçi'nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, antrenman sırasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden Muçi'nin muayene edildiğini ve MR görüntülemesinin gerçekleştirildiğini belirtti.
Yapılan kontrollerde, oyuncunun uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi.
Beşir, Ernest Muçi'nin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını kaydetti.