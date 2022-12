Erol Bulut: Yabancı hakemin gelip maç yönetmesi moralimizi bozar

13 Aralık 2022 Salı, 11:55

Gaziantep FK, Dünya Kupası'na verilen arada çalışmalarını Antalya'nın Belek turizm merkezinde sürdürüyor. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, kamp süreci, devre arasında takıma dahil edilmesi planlanan oyuncular, takımın hataları, ligdeki durumları, fikstür ve yabancı hakem konusu gibi bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

Hazırlıkların Gaziantep'te başladığını ifade eden Erol Bulut, "Orada 9 günlük bir periyot geçirdik. Antrenmanlar kamp döneminde biraz ağır geçiyor, hem Gaziantep'te hem de burada ağır çalıştık. Antalya'da 2 maç oynadık, 1 maçımız daha olacak çarşamba günü. Futbolcuları gerçekten tebrik ediyorum. İsteklerimizi sahaya en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyorlar. İstekliler, arzulular. Bu isteklerini maçlara da çok iyi şekilde yansıttılar, ilk maç El Batin'e, sonrasında daha önemli Konyaspor'a karşı. Sonucu bizi umutlandırıyor, sevindiriyor. Disiplinli bir şekilde oynamamız, tabii bunun daha iyisi olabilir, tempomuzu daha da artırabiliriz. Gol vuruşlarında daha etkili olabiliriz, yeterince gol pozisyonuna girmiştik Konyaspor maçında ama sadece birini değerlendirdik. İyi tarafı kalemizde sadece 1 tane pozisyon verdik. Bunlar güzel şeyler, inşallah çarşamba günü de Hatayspor'a karşı hava şartları elverirse o maçı da oynayacağız. İnşallah iyi performans göstererek Antalya kamp dönemini kapatmış olacağız. 2 günlük iznin ardından ise Gaziantep'te çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"3 FUTBOLCUYU EKİBE KATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Erol Bulut, ligin zorlu geçeceğini dile getirerek, "Nedeni de 3 günde bir maç olması. Onun üzerine kupa maçları da eklenecek. Tabii burada önemli olan, kadro derinliği olan takımlar daha iyi faydalanacak bu durumdan. Bizim kadromuza baktığınıza şu an birkaç eksiğimiz var. İnşallah 8 Ocak'a kadar çalışmalarımızı yapıyoruz. Transfer dönemi geldiğinde görüşmeleri sportif direktörümüz Adnan Erkan sürdürecek. İstediğimiz futbolcuları inşallah Ocak ayında aramıza katabilirsek, bir seviye daha üste çıkmaya çalışacağız. 3 futbolcuyu ekibe katmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"BİREYSEL HATALARI AZALTAMADIK"

Futbolda az hata, maksimum verimin önde olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "Bizde de maalesef bireysel hatalar oldu defans anlamında. Zincirleme hatalar oldu. Onun dışında yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremedik. Nitekim kaybettiğimiz puanlar var, şu an rahatlıkla 20-21 puanda olabilirdik. Ama futbol bu, şanslarınızı değerlendireceksiniz ve bireysel hatanızı azaltmanız lazım. Bunları biz maalesef yapamadık. Karagümrük maçına baktığımızda öne geçiyorsunuz, sonra 2 tane defansta hata ve yediğimiz basit goller var. Bugüne kadar defansta duran toptan en az gol yiyen takımlardan biriyiz diye düşünüyorum. Duran toptan 2 tane gol yememiz tabii üzücü" dedi.

"HEDEFİMİZ İLK 10'UN İÇİNDE OLMAK"

Ligde şu an 10'uncu sırada olduklarını ve daha iyisinin olabileceğini sözlerine ekleyen Erol Bulut, "Keşke o 4-5 puanı almış olsaydık, son dakikalarda kaybettiğimiz puanlar var. Onlarla 20 puanda olsaydık, şu an 1-2 sıra daha yukarıda olurduk diye tahmin ediyorum. Yine ortalarda olacaktık. Zaten tabelaya baktığımızda, takımların kadro genişliği ve kalitesine baktığımıza ilk 6-7 dolu gibi görünüyor. 8-9-10'uncu sıralarda seyredebiliriz. Hedefimiz ilk 10'un içinde olmak" ifadelerini kullandı.

"SADECE 2-3 FUTBOLCUNUN ÜZERİNE OYUNU YIKMAK DOĞRU DEĞİL"

Erol Bulut, kadro genişliğini ve futbolcu kalitesini artırmak istediklerini belirterek, "O yüzden devre arası 3 futbolcu almamızın gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü alternatif yok. Şu an sadece hücum hattında Joao var, Tomas biliyorsunuz aramızdan ayrıldı. Sadece 2-3 futbolcunun üzerine oyunu yıkmak doğru değil. Daha iyi dağılması lazım. Sadece o futbolcular gol atarsa maç kazanacağız, onları kurtarırsak maçı kurtaracağız gibi olmaması lazım. Futbol takım oyunu ve bize bütün oyuncularımız lazım" dedi.

"LİGE BEŞİKTAŞ MAÇIYLA BAŞLAMANIN İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ligde zorlu bir fikstüre sahip olduklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Zaten sezona başladığımızda zor bir fikstürümüz vardı. Orada iyi bir gidişat gösterdik ve 4 maçta 10 puan aldık. Tabii şu an önemli olan önümüzdeki kupa maçı Boluspor'a karşı. Onları ciddiye alacağız ama ondan daha ciddi olan lig de var. Beşiktaş ile başlayacağız. Zorlu bir maç ve büyük bir takım. Futbolcular en azından büyük maçlara daha konsantre olarak kendilerini vermeye çalışıyorlar. Öyle bir başlangıcın iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"FUTBOLCUNUN KENDİSİNİ ZORLAMASI LAZIM"

Erol Bulut, yabancı oyuncu sınırı hakkında ise şunları dile getirdi:

"Ben yanımda hesap makinası tutuyorum zaten. Bugüne kadar her zaman aynı şeyi söyledim; serbest kalması gerekiyor. Tabii karşı çıkanlar çok oluyor doğal olarak. Bu şekilde olduğunda zaten ekonomi sıkıntısı var kulüplerde, biz de dahil. Yerlinin fiyatı artıyor gereksiz yere. 2 liraya alacağınız adamı 5-6 liraya almak zorunda kalıyorsunuz. Sözleşmesi de o şekilde oluyor. O zaman ne değişiyor. Zaten kalite kendini gösterir. Kaliteli futbolcular sonuçta oynayacak her takımda. Daha önce de 14 serbestken daha çok yurt dışına yerli futbolcu çıktı. Futbolcunun kendisini zorlaması lazım. Futbolcunun işim kolay zaten 3 kişi oynayacak, 3 de değişiklik 6 tane Türk olacak diye düşünmesine sinirleniyorum. Böyle rahat olmaması lazım."

"KOLAY BİR ŞEY ELDE ETTİĞİNDE BAŞARI GELMEZ, ZORLANACAKSIN"

Gelişimin altyapıdan başlaması gerektiğinin altını çizen Erol Bulut, "Geliştirmeye bakarsanız alt yapıya bakmak lazım. Altyapıya girdiğiniz zaman burada oturup 1 hafta konuşabiliriz. Her zaman aynı şeyleri konuşuyoruz. Hep altyapı diyoruz, akademi ile ilgili yeni sistem gelecek diye duydum. Altyapıdaki futbolcuya eğitimi doğru vereceksiniz. Doğru vermediğiniz zaman bütün Süper Lig'de A takım hocaları sıkıntı yaşayacak ki yaşıyor da. Çünkü eksik geliyor futbolcu. En büyük sorun o. Akademiyi kurdunuz, süper tesis kurdunuz, her şeyin güzel olması da gerekiyor. Futbolcunun eğitimini doğru vermediğiniz zaman nasıl kendini geliştirecek kendi yetenekleriyle. Arda gibi birkaç kişi çıkınca seviniyoruz. Avrupa'ya transfer olduğunda Barcelona'ya gitti oraya buraya gitti tamam da 2-3 kişi yetmiyor ki. 20 yaşındaki futbolcuyu oynatıyorsun, performans bekliyorsun. Bazı ülkelerde adam 18 yaşında dünya yıldızı oluyor. Ondan bir tane yok, birkaç tane var. Türkiye'de neden çıkmasın. Ama onun eğitimini, altyapısını doğru hazırlamamız lazım. Altyapıdaki hocaların da sorumluluğu üzerine alması lazım. Hemen ben A takım hocası olacağım diye bakmamaları lazım. Onların yetiştireceği futbolcular A takıma çıktığında zaten büyük bir iş başarmış olacaklar. Onların sayesinde o futbolcular oraya gelmiş olacaklar. Federasyonda zaten bunlar konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde zaten sportif direktörümüz gitti konuşmasını yaptı, istişaresini yapmıştık zaten. Bunlar konuşuluyor ama sadece konuşuyoruz. Sorun orada. Bir şeyde karar verelim 14 ise 14 serbest, 12 ise 12. Herkes oynayabilsin. Ben demiyorum; 12-14 tane yabancı futbolcu serbest hiç Türk oynamasın. Hayır öyle değil. Tük futbolcu kendisini zorlayacak. Zorladığın zaman bir yerlere geliyorsun, başarı elde ediyorsun. Zorlamadığın zaman da zaten olduğun yerde sayıyorsun. Başkaları ondan sonra gelip seni geçiyor. Ondan sonra ağlamayacaksın niye böyle oldu diye. Bu her yerde böyle. Kolay bir şey elde ettiğinde başarı gelmez, zorlanacaksın" diye konuştu.

"HAKEMLERDEN GERÇEKTEN TAKIMLAR ÇEKTİ, SIKINTILAR YAŞANDI"

Erol Bulut, yabancı hakem konusu hakkında ise şunları söyledi:

"Hakemlerden gerçekten takımlar çekti, sıkıntılar yaşandı. Benim takımlarım da dahil. Geçen sene sıkıntılar yaşadım, bu sene de yaşadım. Başka takımlar da doğal olarak yaşıyor ama yabancı hakemlerin ülkemize gelip maçlarımızı yönetmesi biraz moralimizi bozar. Buradaki hakemlerimizin ikinci yarı kendilerini toparlayıp daha iyi işler yapacağını düşünüyorum.