Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı resmen açıklandı

Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı resmen açıklandı

12.07.2026 17:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı resmen açıklandı

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş forması altında 151 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki Ersin Destanoğlu, 47 maçta kalesini gole kapattı ve 182 gole engel olamadı.

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş 5 kupa kazanma başarısı gösterdi.

İlgili Konular: #transfer #ersin destanoğlu #Al Jazira

İlgili Haberler

Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu
Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu Beşiktaş ile yollarını ayıran kaleci Ersin Destanoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira’ye transfer oldu. 25 yaşındaki file bekçisi, BAE temsilcisiyle 3 yıllık anlaşma sağladı.
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Ersin Destanoğlu'na teklif
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Ersin Destanoğlu'na teklif Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hull City'nin Beşiktaş ile sözleşmesini henüz yenilemeyen Ersin Destanoğlu'na resmi teklif yaptığı iddia edildi.
Ersin Destanoğlu kimdir? Ersin Destanoğlu kaç yaşında, nereli? Ersin Destanoğlu hangi takıma transfer oluyor?
Ersin Destanoğlu kimdir? Ersin Destanoğlu kaç yaşında, nereli? Ersin Destanoğlu hangi takıma transfer oluyor? Beşiktaş altyapısından yetişerek Türk futbolunun son yıllarda öne çıkan kalecileri arasında yer alan Ersin Destanoğlu, kariyerine ilişkin aldığı yeni kararla yeniden gündemin merkezine oturdu. Peki, Ersin Destanoğlu kimdir? Ersin Destanoğlu kaç yaşında, nereli? Ersin Destanoğlu hangi takıma transfer oluyor?