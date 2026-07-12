Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı resmen açıklandı

Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı açıklandı.
Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş forması altında 151 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki Ersin Destanoğlu, 47 maçta kalesini gole kapattı ve 182 gole engel olamadı.
Ersin Destanoğlu, Beşiktaş 5 kupa kazanma başarısı gösterdi.
لاعب جديد ينضم لفريقنا— نادي الجزيرة (@aljazirafc) July 12, 2026
يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع حارس المرمى إرسين ديستان أوغلو#نادي_الجزيرة #فخر_ابوظبي pic.twitter.com/STzDku0jwF