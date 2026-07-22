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Ersun Yanal'dan dikkat çeken İsmail Kartal iddiası: 'Eğer coşkulu takımı yaratamazsa...'
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Ersun Yanal'dan dikkat çeken İsmail Kartal iddiası: 'Eğer coşkulu takımı yaratamazsa...'

22.07.2026 14:54:00
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Cumhuriyet Spor
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Ersun Yanal'dan dikkat çeken İsmail Kartal iddiası: 'Eğer coşkulu takımı yaratamazsa...'

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerin Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettiği maç sonrası konuştu. Yanal, İsmail Kartal hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal'dan dikkat çeken İsmail Kartal iddiası: 'Eğer coşkulu takımı yaratamazsa...'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmayı Asist Analiz YouTube kanalında değerlendiren Ersun Yanal, İsmail Kartal ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Ersun Yanal'dan dikkat çeken İsmail Kartal iddiası: 'Eğer coşkulu takımı yaratamazsa...'

Yanal'ın açıklamaları şöyle:

"Seçimler yapıldı artık bunun arkasını önünü konuşmak Fenerbahçe'ye zarar verir. Neden zarar verir? Artık kim olacağı, neden olduğu, nasıl olduğunu tartışmak Fenerbahçe'ye zarar verir."

Ersun Yanal'dan dikkat çeken İsmail Kartal iddiası: 'Eğer coşkulu takımı yaratamazsa...'

'HERKES ŞUNU BİLMELİ...'

"Herkes şunu bilmeli, Ben bugün Fenerbahçe'yi desteklesem de desteklemesem de saygı duymak zorundayım. Neye saygı duymak zorundayım?

Fenerbahçe yönetim kurulu kongreyle gelen bir yönetim kurulunun seçimini eleştirebilirsin, düşünmeyebilirsin ama şu anda seçime saygı duymak zorundasın. Olur ya da olmazı tartışmak gelecek olan beklentinin nasıl gerçekleştiğine bağlı."

Ersun Yanal'dan dikkat çeken İsmail Kartal iddiası: 'Eğer coşkulu takımı yaratamazsa...'

'COŞKULU TAKIMI YARATAMAZSA ORADA KALAMAZ'

"Eğer İsmail Kartal - deneyimli olduğunu düşünüyorum- bu coşkuyu ve bu coşkulu takımı yaratamazsa orada kalamaz.

Burada hiç kimse kalamaz. Kim gelirse gelsin... Fenerbahçe'ye Mourinho geldi, olmadı. Neden olmadı? O coşkuyu ve heyecanı o tribüne aktaramayan hiç kimse devam edemez."

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