Ersun Yanal'dan dikkat çeken İsmail Kartal iddiası: 'Eğer coşkulu takımı yaratamazsa...'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmayı Asist Analiz YouTube kanalında değerlendiren Ersun Yanal, İsmail Kartal ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Yanal'ın açıklamaları şöyle: "Seçimler yapıldı artık bunun arkasını önünü konuşmak Fenerbahçe'ye zarar verir. Neden zarar verir? Artık kim olacağı, neden olduğu, nasıl olduğunu tartışmak Fenerbahçe'ye zarar verir."

'HERKES ŞUNU BİLMELİ...' "Herkes şunu bilmeli, Ben bugün Fenerbahçe'yi desteklesem de desteklemesem de saygı duymak zorundayım. Neye saygı duymak zorundayım? Fenerbahçe yönetim kurulu kongreyle gelen bir yönetim kurulunun seçimini eleştirebilirsin, düşünmeyebilirsin ama şu anda seçime saygı duymak zorundasın. Olur ya da olmazı tartışmak gelecek olan beklentinin nasıl gerçekleştiğine bağlı."