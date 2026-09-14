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Ersun Yanal'dan İsmail Kartal için flaş iddia: 'Aziz Yıldırım onu büyük bir zevkle kovacaktır'
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Ersun Yanal'dan İsmail Kartal için flaş iddia: 'Aziz Yıldırım onu büyük bir zevkle kovacaktır'

14.09.2026 14:51:00
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Cumhuriyet Spor
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Ersun Yanal'dan İsmail Kartal için flaş iddia: 'Aziz Yıldırım onu büyük bir zevkle kovacaktır'

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerin gündemini değerlendirdi. Yanal, "Bunu deyip dönüyorsan İsmail Kartal’ın bir çizgisi ve duruşu olmalı. Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun" dedi.

Ersun Yanal'dan İsmail Kartal için flaş iddia: 'Aziz Yıldırım onu büyük bir zevkle kovacaktır'

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, istifa kararı alan ve yönetimle yaptığı görüşmenin ardından kararından vazgeçen teknik direktör İsmail Kartal hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal'dan İsmail Kartal için flaş iddia: 'Aziz Yıldırım onu büyük bir zevkle kovacaktır'

“FENERBAHÇE'YE ZARAR VERİYORSUN”

İsmail Kartal'ın istifa ederken söylediği "Bir daha dönmemek üzere" sözüne vurgu yapan Ersun Yanal, "Bunu deyip dönüyorsan İsmail Kartal’ın bir çizgisi ve duruşu olmalı. Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun. Gitmesini de gelmesini de oturmasını da kalkmasını da bileceksin kardeşim" ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal'dan İsmail Kartal için flaş iddia: 'Aziz Yıldırım onu büyük bir zevkle kovacaktır'

“TESTİ KIRILDI, GEÇMİŞ OLSUN”

İsmail Kartal'ın geri dönüşü sonrası Fenerbahçe'nin toparlanamayacağını öne süren Yanal, SMEX Sports'da yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'de yaşamış biri olarak İsmail Kartal’ı en iyi anlayan benim. Testi kırıldı, geçmiş olsun. Bu toparlanmaz, göreceksiniz. Fenerbahçe’nin lideri böyle davranmaz" dedi.

Ersun Yanal'dan İsmail Kartal için flaş iddia: 'Aziz Yıldırım onu büyük bir zevkle kovacaktır'

AZİZ YILDIRIM VE İSMAİL KARTAL İDDİASI

Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı göndereceğini iddia eden Ersun Yanal'ın "Bu, başkan ve İsmail Kartal problemidir. Sonunda Aziz Yıldırım, İsmail Kartal’ı büyük bir zevkle kovacaktır" sözleri dikkat çekti.

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