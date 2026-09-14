Ersun Yanal'dan İsmail Kartal için flaş iddia: 'Aziz Yıldırım onu büyük bir zevkle kovacaktır'

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, istifa kararı alan ve yönetimle yaptığı görüşmenin ardından kararından vazgeçen teknik direktör İsmail Kartal hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“FENERBAHÇE'YE ZARAR VERİYORSUN” İsmail Kartal'ın istifa ederken söylediği "Bir daha dönmemek üzere" sözüne vurgu yapan Ersun Yanal, "Bunu deyip dönüyorsan İsmail Kartal’ın bir çizgisi ve duruşu olmalı. Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun. Gitmesini de gelmesini de oturmasını da kalkmasını da bileceksin kardeşim" ifadelerini kullandı.

“TESTİ KIRILDI, GEÇMİŞ OLSUN” İsmail Kartal'ın geri dönüşü sonrası Fenerbahçe'nin toparlanamayacağını öne süren Yanal, SMEX Sports'da yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'de yaşamış biri olarak İsmail Kartal’ı en iyi anlayan benim. Testi kırıldı, geçmiş olsun. Bu toparlanmaz, göreceksiniz. Fenerbahçe’nin lideri böyle davranmaz" dedi.