Ersun Yanal'dan İsmail Kartal iddiası: 'Oyuncu hocaya baktığında ne görecek?'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Zorlu karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal istifa kararı aldığını duyurdu.

Ersun Yanal, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın istifası ve ardından gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın istifayı geri çevirmesi gelişmelerini değerlendirdi.

Yanal açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Bu işten bir daha üretim çıkmaz. Buradan üretim çıkmaz. Oyuncu artık güvenmeyecektir. Oyuncu hocaya baktığında ne görecek? Dirayet mi görecek? Kuvvet mi, güç mü, inanç mı görecek? Arkasını ne zaman dönecek diye mi düşünecek?"

"BU İŞ BİTMİŞTİR, GEÇMİŞ OLSUN" "Sen ordu komutanına bakarak savaşırsın, saldırırsın, ölüme gidersin. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi: "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" diyordu. Komutana bakarsın, anladın mı? Yani bir komutan "Ben yokum, bittim, ben artık bırakıyorum" derse, bir daha o komutanı oraya çıkardığında ne kadar süreçte sen o komutanın iş yapacağını düşünüyorsun? İnsanlar arkasından tef çalarlar ya, olur mu öyle şey? Bu iş bitmiştir, geçmiş olsun."

"BU DOĞRU BİR DURUŞ" "Fenerbahçe'nin bize ihtiyacı olduğu her alanda biz her zaman bu konuda hiçbir zaman hiçbir mazereti kabul etmeden soyunuruz, soyunduk. Ben Fenerbahçe 17. sıradayken geldim, hiç problem değil. Ancak, bugün Fenerbahçe'nin bir teknik direktörü var ve Aziz Yıldırım onun arkasında duracak şekilde iddialı sözleri dile getiriyor. Bu doğru bir duruş. Biz Aziz Beyle beraber Fenerbahçe'ye yarar değil zarar veririz."

"İNSAN BEDENİ KALDIRAMAZ" "İsmail Kartal'ın bu ruh halini çok iyi anlıyorum. Gençlerbirliği maçından sonra söylediğim gibi, 'mobbing başlandı' dediğim süreç olağanüstü hızla ilerledi. Her gün daha fazlasıyla üst üste bindi. Bir insanın bedeninin kaldıramayacağı bir ruh hali İsmail Hoca'nın üstündeydi."

"DERBİDEN 1 GECE ÖNCE ANJİYO OLDUM" "Ben de futbolun içinde yaşadım ve birçok sonuca, birçok nedene katlandım. Galatasaray derbisi öncesi, bir gece önce anjiyo oldum ve 6 stent takıldı bana. Biz bu hayatın gerçekleriyle yaşıyoruz ve ertesi gün derbiye çıktım. Hepimiz bu stresin ve bu stresin bize yüklediği sonuçlarla yaşıyoruz."

"HEPİMİZİN BAŞINA BİRÇOK ŞEY GELİYOR" "Bu kolay bir şey mi? Hayır. Ha bu sebepten, o sebepten, şu sebepten nereye bağlarsan bağla... Hepimizin başına farklı şekilde, farklı nedenlerle birçok şey geliyor."