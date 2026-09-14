Ersun Yanal'dan tepkilere yanıt: 'Sözlerim çarpıtılmasın'

Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin mevcut durumunu değerlendirirken sarf ettiği sözlerin ardından gelen tepkiler üzerine bir açıklama yayımladı. Yanal, açıklamasında kişilere değil, kulübün başarısına odaklandığını vurguladı.

Yanal, daha önce İsmail Kartal ve Aziz Yıldırım'ı ağır şekilde eleştirdiğini belirterek, bu eleştirilere bugün bir anda savunucu çıkanların tutumunu düşündürücü bulduğunu ifade etti. Yanal, "Daha birkaç gün önce İsmail Kartal'ı ve Aziz Yıldırım'ı ağır şekilde eleştirenlerin bugün bir anda savunucu olması düşündürücüdür. Ben kişilere ve gündeme göre fikir değiştirmem" dedi.

Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin önünde tutması gerektiğini savunan Yanal, kulübün artık şampiyon olması gerektiğini ve vasatlığı kabul etmemesi gerektiğini kaydetti. Yanal, sözlerinin çarpıtılmaması gerektiğini, taraftarının kişilere değil, Fenerbahçe'ye ait olduğunu belirtti.

Yanal, açıklamasında "Fenerbahçe artık şampiyon olmalı ve vasatlığı kabul etmemelidir. Sözlerim çarpıtılmasın. Benim tarafım kişiler değil, Fenerbahçe'dir" ifadelerini kullandı.

ERSUN YANAL NE DEMİŞTİ?

Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gençlerbirliği maçından sonra bunu söyledim. Testi kırıldı. Geçmiş olsun. Fenerbahçe 4 maç oynayıp iki mağlubiyet aldıysa geçmiş olsun. Bu toparlanmaz. Göreceksiniz. Galibiyet kadar değerli bir maç sonrasında, iyi oynanmış bir maç sonrasında istifa kararı çıkıyorsa bu enine boyuna düşünülmüş ve planlanmış bir iştir. Ben söylüyorum; galip gelse de istifa edecekti. Burada yanlış bir tavır oldu. Fenerbahçe'nin lideri böyle davranmaz. Böyle davranmamalı."

Yanal sözlerine şöyle devam etmişti:

"Gençlerbirliği maçı bittiğinde, 'Fenerbahçe'de mobbing başladı' demiştim. Fenerbahçe'nin içinde olmak, sorumluluk almak ve bu sorumlulukları sürdürebilme becerisi önemli bir ruh sağlığı gerektiriyor. Onun için bence ruh sağlığı için heyet raporuna ihtiyaç var."

"FENERBAHÇE'YE ZARAR VERİYOR"

"Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'a mağlup oldu. İsmail Kartal, 'Bir daha dönmemek üzere' deyip dönüyorsan İsmail Kartal'ın bir çizgisi ve duruşu olmalı. Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun. Gitmesini de gelmesini de oturmasını da kalkmasını da bileceksin kardeşim. Sen ordu komutanına bakarak saldırırsın. Komutana bakarsın. Yani bir komutan 'Ben yokum, bittim, ben artık bırakıyorum' derse, bir daha o komutanı oraya çıkardığında ne kadar süreçte o komutanın iş yapacağını düşünüyorsun?"

"BÜYÜK BİR ZEVKLE KOVACAKTIR"

Canlı yayında sarf ettiği bu sözlerin ardından Yanal, bir de sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Sözlerinin yer aldığı videoyu alıntılayan tecrübeli çalıştırıcı, resmi sosyal medya hesabından, "Sonunda Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacaktır..." diyerek sözlerinin altını çizmişti.