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Ertan Torunoğulları'ndan Aziz Yıldırım'ın sözlerine tepki: 'Sanırım ülkede sadece Kante için vergi uygulaması var'

Ertan Torunoğulları'ndan Aziz Yıldırım'ın sözlerine tepki: 'Sanırım ülkede sadece Kante için vergi uygulaması var'

28.09.2026 14:44:00
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Cumhuriyet Spor
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Ertan Torunoğulları'ndan Aziz Yıldırım'ın sözlerine tepki: 'Sanırım ülkede sadece Kante için vergi uygulaması var'

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, olağan mali genel kurulda N'Golo Kante'nin toplam maliyetinin 70 milyon Euro olduğunu öne sürdü. Yıldırım'ın sözlerinin ardından Ertan Torunoğulları, Kante'nin kulüp içindeki tartışmalarda gündeme getirilmesinden rahatsız olduğunu belirterek açıklamalara yanıt verdi.

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Fenerbahçe Kulübü'nün olağan mali genel kurul toplantısında söz alan Başkan Aziz Yıldırım, kulübün transfer harcamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Sidiki Cherif ve Mert Günok'un toplam maliyetinin 200 milyon Euro olduğunu söyledi. Fenerbahçe Başkanı, özellikle Kante için yapılan harcamalara dikkat çekti.

"KANTE'NİN MALİYETİ 70 MİLYON EURO"

Aziz Yıldırım, Kante'nin performansına yönelik bir eleştirisinin olmadığını vurgulayarak, "Yalnız maliyeti 70 milyon Euro Kante'nin! Çocuğun futbolculuğuna bir şey söylemiyorum, söylersem çarpılırım. Ben ezbere konuşmam" ifadelerini kullandı.

MAAŞ, İMZA PARASI VE VERGİYE DİKKAT ÇEKTİ

Yıldırım, Kante'nin maaş ve imza parası toplamının 41 milyon 900 bin Euro olduğunu ileri sürdü.

Buna 5 milyon Euro bonservis ve menajer ödemelerinin de eklendiğini söyleyen Yıldırım, "Menajer 3 milyon 200 bin, 3 milyon daha diyor menajer. Topla, topla! Nereye geldin! Bırak abi! Yüzde 40 da vergi koyacaksın, devlet alıyor" dedi.

Aziz Yıldırım açıklamasını, "Yaptıklarını bilmiyormuş gibi konuşuyorlar!" sözleriyle tamamladı.

TORUNOĞULLARI'NDAN YANIT

Aziz Yıldırım'ın sözlerinin ardından Ertan Torunoğulları açıklama yaptı.

Torunoğulları, "Kulüpteki her tartışmada değerli futbolcumuz Kante'nin isminin geçmesinden rahatsızım" ifadelerini kullandı.

Vergi dahil maliyetlerin açıklanmasına da tepki gösteren Torunoğulları, "Maliyetlerin daha da yüksek görünmesi için rakamların vergi dahil olarak dile getirilmesini de manidar buluyorum. Sanırım ülkede sadece N'Golo Kante için vergi uygulaması var" dedi.

Torunoğulları açıklamasını, "Umarım futbolcularımızı kamuoyu önüne atma alışkanlığından vazgeçeriz" sözleriyle tamamladı.

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