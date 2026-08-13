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Ertuğrul Doğan'dan Darwin Nunez transferi için açıklama: 'Hocamızın ve bizim beğendiğimiz bir oyuncu'

Ertuğrul Doğan'dan Darwin Nunez transferi için açıklama: 'Hocamızın ve bizim beğendiğimiz bir oyuncu'

13.08.2026 21:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Ertuğrul Doğan'dan Darwin Nunez transferi için açıklama: 'Hocamızın ve bizim beğendiğimiz bir oyuncu'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündemdeki Darwin Nunez transferine açıklık getirdi.

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Trabzonspor'un Muhammed Salah'ın ardından bitirmek istediği Darwin Nunez için açıklama geldi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transferde son durumu anlattı.

Doğan, "Nunez ile anlaşmamız yok. Görüşmelerimiz devam ediyor. Hocamızın ve bizim beğendiğimiz bir oyuncu. Hocamız Fatih Tekke genç oyuncularla çok güzel işler başardı. Kimse kariyerinin başında böyle bir risk almak istemez. Hocamıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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“PARAYLA BU REKLAMI YAPAMAZSINIZ”

TRT Spor'a konuşan Doğan, Salah transferi hakkında ise şöyle konuştu:

"Mohamed Salah transferi Trabzonlu çocuklar için çok güzel oldu. Şehrimizin tanıtımı için de aynı şekilde. 2 milyara yakın etkileşim aldı. Parayla bu reklamı yapamazsınız. Bir vizyon transferi oldu.

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Salah gibi bir transfer yaparsak taraftarımızın da elini taşın altına sokacağına inanıyordum. Trabzonspor’un kombine rekoru şampiyonluk sonrası 14.500’dü. Şu anda bu akşam itibarıyla 24.750 kombine sattık."

İlgili Konular: #trabzonspor #Darwin Nunez #Ertuğrul Doğan

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