Ertuğrul Doğan'dan Gençlerbirliği maçı öncesi hakem tepkisi: 'Türk futbolunun tahammülü kalmamıştır'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde hakem performanslarına sert tepki gösterdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk futbolunda yıllar geçiyor; takımlar, yönetimler, kadrolar ve yatırımlar değişiyor. VAR geliyor, teknoloji gelişiyor, futbolun her alanında yeni standartlardan söz ediliyor.

Ancak bir tek şey değişmiyor: Hakem hataları.

Henüz sezonun başında olmamıza rağmen hakem performanslarının Türk futbolunun bir kez daha en önemli gündem maddesi haline gelmesi, sistemdeki sorunun ne kadar köklü ve ciddi olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana hakemlerin gelişimi için ortaya koyduğu çabayı görmezden gelemeyiz. TFF Başkanı'nın bu konudaki hassasiyeti ortadayken, mevcut hakem kadrolarının hala yetersiz kalması, sorunun yapısal boyutunu açıkça göstermektedir.

Sezonun ilk haftasından itibaren Kasımpaşa, Başakşehir ve Amedspor karşılaşmalarında takımımız aleyhine verilen kritik kararlar artık "hata" kelimesiyle açıklanabilecek sınırların çok ötesine geçmiştir.

Sahada verilen yanlış kararların VAR tarafından düzeltilmediği, VAR müdahalesi gereken pozisyonlarda sessiz kalındığı, futbolun temel kurallarının dahi farklı maçlarda farklı şekilde yorumlandığı bir düzeni kabul etmemiz mümkün değildir.

Trabzonspor Kulübü olarak bu sezon ulaşmak istediğimiz çok önemli hedeflerimiz var. Camiamız, bu hedefler doğrultusunda büyük bir mücadele ortaya koymaktadır.

Bu emeğin, kabul edilemez hakem kararlarıyla gölgelenmesine sessiz kalmayacağız.

Biz yalnızca adalet istiyoruz. Yıllardır!

Türk futbolunun artık Avrupa standartlarında eğitim almış, fiziksel ve mental olarak yeterli, baskı altında doğru karar verebilen, futbolun kurallarına hakim hakemlere ihtiyacı vardır.

Aynı şekilde VAR odalarında görev yapan isimlerin de pozisyonları yorumlayan değil, kuralları eksiksiz uygulayan ve gerektiğinde sahadaki hakemin açık hatasını düzeltebilecek yetkinlikte kişilerden oluşması zorunluluktur.

Trabzonspor'un kaybedecek zamanı yoktur. Türk futbolunun da tahammülü kalmamıştır.

Bugün oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde açıkça ifade ediyorum:

Sahada futbolcuların mücadelesinin önüne geçen, maçın sonucuna etki eden, konsantrasyonu ve özgüveni tartışmalı bir hakem yönetimi görmek istemiyoruz.

Pozisyonunuzu değiştirin! Emeğin karşısında durmayın!"