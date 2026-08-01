Ertuğrul Doğan'dan Mohamed Salah için açıklama: 'Bir süredir bir şeyler konuşuluyor...'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah'la ilgili transfer iddiaları hakkında konuştu. Doğan, A Spor'da katıldığı yayında Salah'ın transferi için herhangi bir planlamaları ve anlaşma olmadığını belirtti.

Ertuğrul Doğan Salah'la ilgili açıklamasında, "Bir süredir bir şeyler konuşuluyor. Böyle bir anlaşma yok. Yarın Trabzon'a gelmesiyle ilgili böyle bir planlama yok. Böyle bir planlama olsa basına, taraftarlara bilgi verilir. Salah, dünyanın bildiği çok profesyonel, başarılı, Premier Lig'in en kariyerli oyunculardan biri. Bizim için böyle bir anlaşma yok. Altına basarak söylüyorum ama böyle bir anlaşma yok" dedi.

Doğan sözlerine şöyle devam etti: "Şu an için herhangi bir anlaşma ve böyle bir planlama yok. Transferle ilgili bir gelişme olduğunda taraftarlarımızı zaten açık açık bilgilendiriyorum. Şu anda bir şey yok."

Doğan, Salah için sözlerini şöyle tamamladı: "Bu konuda konuşmak istemiyorum. Taraftar tabii ki Salah gibi bir oyuncuyu görmek istiyor, ben de istiyorum. Şu an itibarıyla anlaşma yok. Yarın için Trabzon'a gelmesi gibi bir planlama zaten yok."