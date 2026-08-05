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Ertuğrul Doğan'dan Mohamed Salah transferi sonrası ilk açıklama!

Ertuğrul Doğan'dan Mohamed Salah transferi sonrası ilk açıklama!

5.08.2026 00:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Ertuğrul Doğan'dan Mohamed Salah transferi sonrası ilk açıklama!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın bordo-mavili kulübe transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
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Trabzonspor, Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Mısırlı yıldızın transferini açıkladı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transferin duyurulmasının hemen ardından ilk açıklamasını yaptı. 

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"SÜRECİ GİZLİ TUTMAK ZORUNDAYDIK"

A Spor'a konuşan Ertuğrul Doğan, "Salah gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Basın mensuplarına karşı biraz mahcubuz. Ancak transfer sürecinin herhangi bir şekilde sekteye uğramaması ve her şeyin sağlıklı ilerlemesi adına süreci mümkün olduğunca gizli tutmak zorundaydık" dedi. 

"GÖRÜŞMEDE HİÇ ZORLANMADIK"

Trabzonspor Başkanı Doğan, "Salah ile bir görüşme yaptım. Menajeriyle de görüştüm. Çok profesyonelce, saygı çerçevesi içinde, iki tarafın da birbirini anladığı ve hiç zorlanmadığı bir görüşme oldu. Yaklaşık 10 gün görüştük. Dün itibarıyla her şey netleşti" sözlerini sarf etti.

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"SPONSOR KONUSUNDA KİMSE BİZİ ARAMADI"

Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Forma satışlarının yüzdesiyle ilgili çok şey konuşuldu. Bir yüzde veriyoruz ama basında yazılan rakamlar gibi söz konusu değil. Zaten açıklayacağız. Transfer sürecinde basın mensuplarını biraz mahcup ettik ama takdir edersiniz ki, böyle önemli bir anlaşmada bir şeyler söylemem transfere zarar verebilirdi. Süreci gizlilik dahilinde yürüttük."

"Sponsor konusunda kimsenin bizi arayıp 'Sponsor oluyoruz' dediği yok. Ancak ben camiama ve taraftarımıza güveniyorum. Tüm Trabzonlu iş adamlarına ve arkadaşlarıma sesleneceğim. Hepsinin de kapısını tek tek çalacağım. Beni geri döndüreceklerini düşünmüyorum. Taraftarlarımızın ve iş adamlarımızın bu işe sahip çıkacağını düşünüyorum."

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