Ertuğrul Doğan'dan 'Salah'ın maaşına haciz geldiği' iddialarına tepki: 'Teknik olarak böyle bir şey...'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mohamed Salah transferine ilişkin HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Mısırlı yıldızın yıllık maliyetinin yarısından fazlasının daha şimdiden çıktığını belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Salah'ın maaşına haciz geldiği yönündeki iddialar? "Tabii, bu çok komik tabii yani... Yani bu haberleri yapanlar hakkında tabii biz dava açtık, şikâyetçi olduk daha doğrusu. O konu ayrı yürüyor ama tabii teknik olarak da böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir konu da yok. İnsanlar bunları niye yapıyor? Belli. Ya bilmiyorum yani. Hani bu tip haberlerle Türk futbolunun bir yere gelmesi mümkün değil. Yani rezalet!. Hani bu nereden, kimin aklına geliyor, niye böyle bir haber yapar bir insan? Niye bunları konuşurlar? Önemli kanallar niye bunu ciddiye alıp yayınlar? Bunlar tabii ilginç şeyler ama biz bunlara çok bakmıyoruz. Yapanlar hakkında gerekli adli süreçleri başlattık. Böyle bir şey söz konusu değil."

"SALAH'IN MALİYETİNİN YARISINDAN FAZLASI ÇIKTI" "Trabzon'da taraftarımızın benden böyle bir beklentisi vardı. Bu tarz bir transfer beklentisi vardı. Açık konuşuyorum; Trabzonlu çocukların böyle bir beklentisi vardı, hocamızın böyle bir beklentisi vardı. Başkan da bu beklentiyi yerine getirdi. Tek güvendiğim şey; taraftarımız, kendi camiamız. Bizim şu ana kadar, sabah rakamları aldım. Yani geldikten sonrası için de tekrar baktım. Yaklaşık olarak 3 günde diyelim, hani bugün dâhil olarak bakarsak 3 günde, yaklaşık olarak 550 milyonluk kombine satmışız. Rakamları söylüyorum. Yani formaları saymıyorum, o rakamlar şu anda bende değil, onları da hafta başı alacağız. Ben taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, bizi mahcup etmediler. Transferin şu anda maliyetinin yarısından, yani yıllık maliyetini konuşuyorum, yarısından fazlası çıktı."

"BU KOCAMAN, AHLAKSIZCA BİR YALANDIR" Gerçekten zaten aklı başında insanlar bunlara inanmaz ama devlet kurumlarından Trabzonspor'a para geliyor gibi bir söylemde bulunuyorlar. Bizim aldığımız böyle 1 TL para yoktur. Bununla alakalı kimse de bir belge ortaya koyamaz, kimse de bir bilgi veremez. Bu kocaman, ahlaksızca bir yalandır, söyleyeyim. Ahlaksızca, terbiyesizce bir yalandır bu. Trabzonspor'u kimse bu şekilde ilişkilendiremez. Net söylüyorum, altını da çiziyorum bunun. Bu tarzda aldığımız hiçbir para yoktur, çok net olarak.

"SALAH HAYRAN KALDI" Bu “dünyanın en büyük şehir takımı” söylemini de taraftarımız Trabzon'da gerçekten gösterdi. Salah da şaşırdı, yani hayran kaldı. “İyi ki bizi buraya getirdin, yani iyi ki beni bu insanların karşısına çıkardın.” dedi en son. Ben şöyle söyleyeyim; Trabzon şehri için dünya çapında bu reklamı 17 milyon Euro değil, 50 milyon Euro versen yaptıramazsın."