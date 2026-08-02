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Ertuğrul Doğan'dan Salah sorusuna yanıt: 'Süreç devam ediyor demedim'
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Ertuğrul Doğan'dan Salah sorusuna yanıt: 'Süreç devam ediyor demedim'

2.08.2026 15:37:00
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Cumhuriyet Spor
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Ertuğrul Doğan'dan Salah sorusuna yanıt: 'Süreç devam ediyor demedim'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavili kulübün 59. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde Mohamed Salah transferiyle ilgili sorulan bir soruya yanıt verdi.

Ertuğrul Doğan'dan Salah sorusuna yanıt: 'Süreç devam ediyor demedim'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavili kulübün 59. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Papara Park Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte konuştu.

Ertuğrul Doğan'dan Salah sorusuna yanıt: 'Süreç devam ediyor demedim'

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına dair bilgi veren başkan Doğan şunları söyledi:

"Şu an istesek 150 milyon Euro'luk oyuncu satabiliriz. 70 milyon Euro'yu bulduk. Yarın istesek 15 gün içerisinde bu rakam buraya çıkar ama biz bunu yapmayacağız. Yarışmak durumundayız, bu şehri zirve yarışının içinde tutmak zorundayız."

Ertuğrul Doğan'dan Salah sorusuna yanıt: 'Süreç devam ediyor demedim'

"EKSİK OLAN BÖLGELERE TRANSFER YAPACAĞIZ"

"Hocamızla konuşuyoruz çok. 11 transfer yaptık ama eksik olan bölgeler neyse buralara da yapmaya devam edeceğiz. Hocamızın da da bizim de niyetimiz, bu sezon zirve yarışının içinde olmak. İyi bir kadro kurduk. Eksiklerimiz var, onları da tamamlayacağız."

Ertuğrul Doğan'dan Salah sorusuna yanıt: 'Süreç devam ediyor demedim'

"NWAIWU İÇİN BEKLEDİĞİMİZ TEKLİF GELMEDİ"

Doğan, etkinliğin ardından stadyum çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nwaiwu'nun Fulham'a transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğiyle ilgili bir soruya yanıt veren Başkan Doğan "Beklediğimiz teklif gelmedi şu ana kadar. Belli bir rakamın çıkması lazım, öyle düşünüyoruz biz. Dolayısıyla bu rakamlarla şu an satmayı düşünmüyoruz. Artarsa konuşacağız" dedi.

Ertuğrul Doğan'dan Salah sorusuna yanıt: 'Süreç devam ediyor demedim'

"BAZI GENÇ TRANSFERLERİ KİRALIK GÖNDERECEĞİZ"

Bordo mavili kulübün başkanı, "Rene Mitongo gibi genç oyuncu transferleri olacak mı?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Bunların hepsini takımda olacakmış gibi düşünmeyin. Bir kısmını da alıp, geliştirebileceğimiz takımlara kiralayacağız. Belki kalacak, durumuna göre. Hepsine hocamız karar verecek ama her aldığımızı takımda duracakmış gibi düşünmeyin. Akçaabat ya da Hekimoğlu'ndan bir tanesini bir üst lige çıkarsa aldığımız oyuncuları onlara da vereceğiz. O planlamayla alınıyor bunlar."

Ertuğrul Doğan'dan Salah sorusuna yanıt: 'Süreç devam ediyor demedim'

SALAH SORUSUNA YANIT

Eruğrul Doğan, Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transfer olacağı iddialarının sorulması üzerine "Dün söyledim, şu anda öyle bir anlaşma yok" dedi. Doğan, bir basın mensubunun "Süreç devam ediyor mu?" sorusunu ise "Süreç devam ediyor demedim ben hiç. Şu an böyle bir anlaşma yok" diyerek yanıtladı.

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