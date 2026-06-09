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Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! Andre Onana ve Paul Onuachu'nun geleceği...

Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! Andre Onana ve Paul Onuachu'nun geleceği...

9.06.2026 22:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! Andre Onana ve Paul Onuachu'nun geleceği...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, katıldığı bir televizyon programında bordo-mavili ekibin transfer çalışmalarına dair bilgi verdi.
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da açıklamalarda bulundu. 

Ertuğrul Doğan, transfer çalışmaları ile Paul Onuachu ve Andre Onana'nın geleceği hakkında önemli sözler sarf etti.

"4 TRANSFER DAHA YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Ocak ayında gerçekleştirilemeyen kanat transferiyle ilgili konuşan Doğan, "15-16 milyon Euro'luk teklifler de verdik. İstediğimiz oyuncuları alamadığımız süreçte transfer yapmamaya karar verdik. Kulüpleri bırakmadı olmayınca bazen olmuyor" dedi.

Doğan ayrıca, "Daha transfer dönemi başlamadan 8 transferi bitirdik. İnşallah 4 transfer daha yapmayı planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

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"ONANA'NIN KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takımın önemli isimlerinden Onana'nın geleceğiyle ilgili de konuştu. 

Tecrübeli oyuncunun takımda kalmasını beklediğini ifade eden Doğan, "Onana'nın kalacağını düşünüyorum. Maddi konularda istediği rakamı verdik. Taraftar da seviyor. Biz de seviyoruz" dedi. 

Onana'nın karakterine de vurgu yapan bordo-mavili kulübün başkanı, "Çok kaliteli bir insan. Takıma çok sahip çıkan birisi. Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun Trabzon'a olan bağlılığına dikkat çeken Doğan, "O da Trabzon'u sevdi. Ben böyle bir ilgiyi kolay kolay dünyanın başka yerinde bulacağını düşünmüyorum" dedi.

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"ONUACHU GİTMEK İSTEMEZSE GİTMEYECEK"

Paul Onuachu'nun geleceğiyle ilgili de konuşan Trabzonspor Başkanı, yıldız golcüye önemli teklifler geldiğini açıkladı. 

Doğan, "Onuachu için teklifler var. Gitmek istemezse gitmeyecek. Ailesi mutlu, kendisi mutlu, biz mutluyuz. Gelen teklifler var ama Onuachu ayrılmayı düşünmüyor" dedi.

Başkan Doğan ayrıca, "Onuachu için 20 milyon Euro'ya yakın bir teklif geldi ama vermedik. Dünyada santrfor bulmak çok zor, bulsak bile Trabzon'a getirmek zor" ifadelerini kullandı. 

"7 OYUNCUMUZA TEKLİF VAR"

Takımdaki oyunculara yoğun ilgi olduğunu söyleyen Doğan, "Fatih Tekke ve ekibi, oyuncuların gelişimine ciddi katkı sağladı. Şu anda 7 oyuncumuza teklif var. Bunların hepsi satılmayacak. Maksimum 1 veya 2 oyuncu satılıp, yerine koyduğumuz oyuncularla zirve yarışına girerek hem yetiştiren hem de satan bir takım olmak istiyoruz" diye konuştu.

İlgili Konular: #trabzonspor #Andre Onana #Ertuğrul Doğan #Paul Onuachu

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