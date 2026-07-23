Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı için açıklama: 'TFF'nin kararı net, değişeceğini sanmıyorum'

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan, "Kural değişikliğiyle ilgili bir şey gündemde değil. Kulüpler Birliği, herhalde 3 hafta 1 ay önce, ondan önce de 4 ay önce karar alınmıştı. TFF ile görüştük, kararlarından dönmeyeceklerini söyledi" dedi.

Doğan, "1 ay önce çeşitli kulüplerimizin görüşleri oldu, karşı çıkanlar oldu, karar aldık. TFF kararın değişmeyeceğini bize bildirdi.Bu görüşmeden sonra Sayın Hacıosmanoğlu ile bir daha görüştüm" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan, "Kulüpler artık planlamasını yaptı. Trabzonspor kural değişsin diye oy vermişti. Biz de destek verdik ama biz de yapılanmamızı bu kurala göre yaptık. Trabzonspor bu saatten sonra değişikliğe sıcak bakmaz. TFF'nin de kararı net, kural değişeceğini sanmıyorum" sözleriyle konuşmasını noktaladı.