Ertuğrul Doğan'dan tepki: 'Bize operasyon çekiyorlar'

Yayınlanma: 26.10.2024 - 14:07

Güncelleme: 26.10.2024 - 14:07

Ertuğrul Doğan bordo-mavili takımın gündemine ilişkin Sabah gazetesinin YouTube hesabına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'deki gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacakları maça ilişkin Ertuğrul Doğan, "Bizim için önemli maçlardan bir tanesi. Bir önceki maçtan önce de Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nu ağırladık, misafir ettik. Bizim Fenerbahçe Yönetim Kurulu'yla aramızda hiçbir şey yok. Ama istenmeyen olayların olduğu bir gerçektir. Bunları ne Fenerbahçe tarafı ne de Trabzonspor isterdi" dedi.

Ertuğrul Doğan ayrıca, "Daha önce de söylemiştim. Futbolun sahanın içerisinde kaldığı, taraftarımızın takımı desteklediği bir maç olsun istiyorum. Sahanın içinde kalmamız gerekiyor. Galibiyetle kapatacağımız bir maç olsun istiyorum. Trabzonspor misafirperverliğini her zaman göstermemiz lazım" açıklamasında bulundu.

"BORÇ KAPATMAK YERİNE TRANSFER YAPABİLİRDİM"

Kulübün ekonomik durumuyla ilgili Ertuğrul Doğan şunları kaydetti:

"250 milyon Euro'ya yakın konulan bir para var, yüzde 90'ı bir daha geri gitmeyecek. Yani karşılıksız. Ben o paranın yüzde 10'unu harcamadım. Bu parayı bulma kabiliyeti varsa harcama kabiliyeti de vardır ama ben onu yapmadım. Taraftar haklı olarak diyor ki, o takım onu aldı bunu aldı. Ben de alabilirdim normalde. 230 milyon Euro'yla borç kapatmak yerine transfer yapabilirdim."

Ertuğrul Doğan sözlerine şöyle devam etti:

"20 milyon Euro'ya santrfor da getirebilirdim. Kimse bana sen bu parayı niye harcıyorsun da diyemezdi, ben bulduğum parayı harcıyorum. Sonrasının ne olacağıyla ilgili herkes şampiyon olurduk diyor. Şampiyon olma taahhüdü başka bir şey yaparsan geçerli. O taahütleri biz veremeyiz."

"HAKEMLER BİZE OPERASYON ÇEKİYOR"

Süper Lig'in 9 haftasındaki hakem yönetimlerini eleştiren Ertuğrul Doğan, "9 haftadır hakemler bize operasyon çekiyor. Eleştiri diyemezsiniz. Trabzonspor bu yapılanların farkında. Herkes dikkatli olmak zorunda. Bu kimin başına geliyorsa dikkatli olmak zorunda. Her maçta bir sıkıntı var. Trabzonspor camiası bu yapılanlardan dolayı gergin. Bunun niye olduğunu anlayamıyoruz. Her maçta yaşanması mantıklı ve olasılık hesabına uygun gelmiyor" değerlendirmesinde bulundu.