Erzurumspor'dan VAR tepkisi: 'Konum doğal, niyetiniz yapay'

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında lige yeni yükselen Amedspor ile Erzurumspor, Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin henüz 2. dakikasında Andrade ile öne geçen Erzurumspor'un golü, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
"KONUM DOĞAL, NİYETİNİZ YAPAY"
Kararın ardından Erzurumspor cephesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla VAR kararına tepki gösterdi.
Mavi-beyazlı kulüp, yaptığı paylaşımda "Konum doğal, niyetiniz yapay" ifadelerini kullanarak hakem kararını eleştirdi.