Erzurumspor FK'den iki transfer birden!

Erzurumspor FK, iki yeni transferi resmen açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekibi, Ganalı futbolcu Elisha Owusu'yu transfer etti.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki orta saha ile sözleşme imzalandı.

Çekilen transfer tanıtım videosunda Owusu, "Merhaba dadaşlar, burada olduğum için çok heyecanlıyım. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Erzurumspor için savaşmak ve sizlerle tanışmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Miguel Cardoso

CARDOSO'YU RENKLERİNE BAĞLADI

Erzurumspor FK, Portekizli futbolcu Miguel Cardoso'yu kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp başkanı Ahmet Dal'ın da yer aldığı törende, geçen sezon Kayserispor'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha ile sözleşme imzalandı.

Kulüp tesislerinde çekilen transfer tanıtımvideosunda Cardoso'nun, "Haydi Erzurum, yolculuk şimdi başlıyor. Şimdi çalışma zamanı ve birlikte yükselme zamanı. Ben hazırım dadaşlar" ifadelerini kullandı.