Erzurumspor FK'den orta sahaya Azerbaycanlı takviye!

Erzurumspor FK, Azerbaycanlı futbolcu Nariman Akhundzada ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
10 MAÇTA FORMA GİYDİ
Açıklamada, "Akhundzada'nın Erzurum'a gelişinin ardından gerçekleştirilecek sağlık kontrolleri sonrasında kendisiyle resmi sözleşme imzalanacaktır" denildi.
Azerbaycanlı oyuncu, 2026 yılında Amerikan Ulusal Futbol Ligi (MLS) ekibi Columbus Crew'de 10 maçta forma giyerken 1 asist kaydetti.