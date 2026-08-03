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Erzurumspor FK'den orta sahaya Azerbaycanlı takviye!

Erzurumspor FK'den orta sahaya Azerbaycanlı takviye!

3.08.2026 23:41:00
Güncellenme:
AA
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Erzurumspor FK'den orta sahaya Azerbaycanlı takviye!

Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor FK, 22 yaşındaki Azerbaycanlı oyuncu Nariman Akhundzada ile prensipte anlaşıldığını duyurdu.
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Erzurumspor FK, Azerbaycanlı futbolcu Nariman Akhundzada ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

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10 MAÇTA FORMA GİYDİ

Açıklamada, "Akhundzada'nın Erzurum'a gelişinin ardından gerçekleştirilecek sağlık kontrolleri sonrasında kendisiyle resmi sözleşme imzalanacaktır" denildi.

Azerbaycanlı oyuncu, 2026 yılında Amerikan Ulusal Futbol Ligi (MLS) ekibi Columbus Crew'de 10 maçta forma giyerken 1 asist kaydetti.

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