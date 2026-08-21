Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SON İKİ DEPLASMANDAN MAĞLUBİYETLE DÖNDÜ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçından yenilgiyle ayrıldı.

Geçen sezon 32. haftada Samsunspor'a 4-1 ve 34. haftada da Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, böylece ligde konuk olduğu son iki maçtan puan alamadan döndü.