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Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

21.08.2026 09:20:00
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Cumhuriyet Spor
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Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Kritik mücadele 21.30'da başlayacak.

Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor.

Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Serkan Özbalta'nın ekibi Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. 

Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ERZURUMSPOR FK - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ERZURUMSPOR FK - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. 

Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SON İKİ DEPLASMANDAN MAĞLUBİYETLE DÖNDÜ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçından yenilgiyle ayrıldı.

Geçen sezon 32. haftada Samsunspor'a 4-1 ve 34. haftada da Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, böylece ligde konuk olduğu son iki maçtan puan alamadan döndü.

Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ÖNCEKİ SEZON BÜTÜN MAĞLUBİYETLER DEPLASMANDA

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de geçen sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasmanda yaşadı.

Geçen sezon dış sahadaki 17 lig maçında 11 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 5 kez de rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu karşılaşmalarda 31 kez fileleri havalandırırken, 16 kez topu ağlarından çıkardı.

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda ligde Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Samsunspor ve Kasımpaşa'ya yenildi.

Erzurumspor FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ERZURUMSPOR FK İLE 5. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de Erzurumspor FK ile 5. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

İki takım, ligde ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşılaşırken, Galatasaray İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, 2020-2021 sezonunda ise dış sahadaki maçı 2-1 kazanırken, İstanbul'da da rakibini 2-0 yendi.

Toplamda rakibinin ağlarını 6 kez havalandıran Galatasaray, 2 golü kalesinde gördü.

İlgili Konular: #galatasaray #süper lig #Erzurumspor FK

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