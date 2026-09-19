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Erzurumspor FK maçının ardından... Beşiktaş'tan Leandro Trossard için sakatlık açıklaması

Erzurumspor FK maçının ardından... Beşiktaş'tan Leandro Trossard için sakatlık açıklaması

19.09.2026 11:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Erzurumspor FK maçının ardından... Beşiktaş'tan Leandro Trossard için sakatlık açıklaması

Beşiktaş, Leandro Trossard'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Beşiktaş, Leandro Trossard'ın topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan Trossard'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Takımımızın önceki dönem gerçekleştirdiği müteakip müsabakalarda topuk bölgesine aldığı darbeler sonrasında Erzurumspor FK müsabakasının ardından topuk bölgesinde ağrıları oluşan futbolcumuz Leandro Trossard’ın sağlık ekibimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemeleri ardından topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptanmıştır.

Leandro Trossard’ın tedavisine sağlık ekibimizce ivedilikle başlamış olup tedavi süreci devam etmektedir."

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