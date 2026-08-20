Erzurumspor maçı 11'i netleşiyor... Okan Buruk'tan Wilfried Singo kararı

Galatasaray, Erzurumspor Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig'in ilk haftasını 1 puanla kapatan sarı kırmızılı ekipte tek hedef galibiyet.
Karşılaşma öncesi teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11’i belirlemeye çalışıyor.
Sarı kırmızılı ekipte, kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak.
Savunmanın sağında Roland Sallai, solunda ise Ismail Jakobs forma giyecek.
TRT Spor'un haberine göre; stoper ikilisini Wilfried Singo ve Abdülkerim Bardakcı’nın oluşturması bekleniyor.
Orta sahada Lucas Torreira ve Gabriel Sara ikilisinin önünde Yunus Akgün’e görev verilebileceği belirtiliyor.
Hücumun sağında Leroy Sane, solunda ise Barış Alper Yılmaz yer alacak.
Galatasaray, ileri uçta ise Victor Osimhen ile gol arayacak.