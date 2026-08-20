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Erzurumspor maçı 11'i netleşiyor... Okan Buruk'tan Wilfried Singo kararı
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Erzurumspor maçı 11'i netleşiyor... Okan Buruk'tan Wilfried Singo kararı

20.08.2026 11:43:00
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Cumhuriyet Spor
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Erzurumspor maçı 11'i netleşiyor... Okan Buruk'tan Wilfried Singo kararı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Erzurumspor Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11’i belirlemeye çalışıyor.

Erzurumspor maçı 11'i netleşiyor... Okan Buruk'tan Wilfried Singo kararı

Galatasaray, Erzurumspor Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig'in ilk haftasını 1 puanla kapatan sarı kırmızılı ekipte tek hedef galibiyet.

Erzurumspor maçı 11'i netleşiyor... Okan Buruk'tan Wilfried Singo kararı

Karşılaşma öncesi teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11’i belirlemeye çalışıyor.

Erzurumspor maçı 11'i netleşiyor... Okan Buruk'tan Wilfried Singo kararı

Sarı kırmızılı ekipte, kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak.

Erzurumspor maçı 11'i netleşiyor... Okan Buruk'tan Wilfried Singo kararı

Savunmanın sağında Roland Sallai, solunda ise Ismail Jakobs forma giyecek.

Erzurumspor maçı 11'i netleşiyor... Okan Buruk'tan Wilfried Singo kararı

TRT Spor'un haberine göre; stoper ikilisini Wilfried Singo ve Abdülkerim Bardakcı’nın oluşturması bekleniyor.

 

Erzurumspor maçı 11'i netleşiyor... Okan Buruk'tan Wilfried Singo kararı

Orta sahada Lucas Torreira ve Gabriel Sara ikilisinin önünde Yunus Akgün’e görev verilebileceği belirtiliyor.

Erzurumspor maçı 11'i netleşiyor... Okan Buruk'tan Wilfried Singo kararı

Hücumun sağında Leroy Sane, solunda ise Barış Alper Yılmaz yer alacak.

Erzurumspor maçı 11'i netleşiyor... Okan Buruk'tan Wilfried Singo kararı

Galatasaray, ileri uçta ise Victor Osimhen ile gol arayacak.

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