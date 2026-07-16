Esenler Erokspor'un FIBA EuroCup'taki rakipleri belli oldu!

Esenler Erokspor Basketbol Takımı'nın FIBA EuroCup grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Esenler Erokspor, C Grubu'nda yer aldı.

İstanbul temsilcisi, C Grubu'nda Portekiz'den Sporting, Romanya'dan Universitatea Craiova ve Azerbaycan'dan Gence ile eşleşti. Esenler Erokspor'un grubunda ayrıca elemelerden gelecek iki takım daha yer alacak.

Organizasyonun normal sezonunda 48 takım, 6'şarlı 8 grupta mücadele edecek.

FIBA EuroCup'ta eleme müsabakaları, 23-30 Eylül'de oynanacak. Normal sezon ise 7 Ekim'de başlayacak.