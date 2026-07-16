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Esenler Erokspor'un FIBA EuroCup'taki rakipleri belli oldu!

Esenler Erokspor'un FIBA EuroCup'taki rakipleri belli oldu!

16.07.2026 18:33:00
Güncellenme:
AA
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Esenler Erokspor'un FIBA EuroCup'taki rakipleri belli oldu!

Esenler Erokspor'un FIBA EuroCup'taki rakipleri belli oldu. C Grubu'nda yer alan Esenler Erokspor, Portekiz'den Sporting, Romanya'dan Universitatea Craiova ve Azerbaycan'dan Gence ile eşleşti.
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Esenler Erokspor Basketbol Takımı'nın FIBA EuroCup grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Esenler Erokspor, C Grubu'nda yer aldı.

İstanbul temsilcisi, C Grubu'nda Portekiz'den Sporting, Romanya'dan Universitatea Craiova ve Azerbaycan'dan Gence ile eşleşti. Esenler Erokspor'un grubunda ayrıca elemelerden gelecek iki takım daha yer alacak.

Organizasyonun normal sezonunda 48 takım, 6'şarlı 8 grupta mücadele edecek.

FIBA EuroCup'ta eleme müsabakaları, 23-30 Eylül'de oynanacak. Normal sezon ise 7 Ekim'de başlayacak.

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