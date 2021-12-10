Eski Amerikan futbolu oyuncusu Thomas, evinde ölü bulundu

10 Aralık 2021 Cuma, 12:28

Eski Amerikan futbolu oyuncusu Demaryius Thomas, 33 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Roswell kenti polis departmanından Tim Lupo, yaptığı açıklamada, Thomas'ın evinde ölü bulunduğunu belirterek, "İlk bulgular ölümün sağlık sorunundan kaynaklandığı yönünde, aksini düşünmek için bir neden yok." dedi.

Kariyeri boyunca New York Jets, New England Patriots, Houston Texans ve Denver Broncos takımlarında top tutucu (wide receiver) pozisyonunda oynayan Thomas, bu yıl haziran ayında emekli olmuştu.

Thomas, 2016 yılında 50'ncisi düzenlenen NFL'nin şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Denver Broncos ile kupayı kaldırmıştı. Deneyimli oyuncu, 4 kez de NFL All-Star takımlarına seçilmişti.