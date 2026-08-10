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Eski Beşiktaşlı Arthur Masuaku Süper Lig'e geri döndü! Resmen açıklandı...

Eski Beşiktaşlı Arthur Masuaku Süper Lig'e geri döndü! Resmen açıklandı...

10.08.2026 20:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Eski Beşiktaşlı Arthur Masuaku Süper Lig'e geri döndü! Resmen açıklandı...

Süper Lig ekibi Konyaspor, 32 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncu Arthur Masuaku'yu renklerine bağladı.
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Tümosan Konyaspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, tecrübeli sol bek Arthur Masuaku ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Konyaspor Müzesi'nde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz'ün katıldığı aktarıldı.

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TÜRKİYE'YE GERİ DÖNDÜ

Futbol kariyerine Fransa'nın Valenciennes takımında başlayan Masuaku, daha önce Olympiakos, West Ham United, Beşiktaş, Sunderland ve Lens formaları giydi.

Beşiktaş'ta da forma giyen deneyimli futbolcu, Konyaspor ile birlikte yeniden Süper Lig'e dönüş yaptı.

Masuaku, yeni takımında 26 numaralı formayı giyecek.

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