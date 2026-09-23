Eski Beşiktaşlı Federico Higuen 'Bu erkek oyunu' dedi: Görevine son verildi

ABD futbolunda kadın hakeme yönelik davranışlarıyla gündeme gelen Federico Higuain'ın Columbus Crew'daki görevi sona erdi.

MLS ekibi, Crew 2'nin başında bulunan ve bir dönem Süper Lig devi Beşiktaş'ta da forma giyen Higuain ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, son bir ay içinde yaşananları yeniden değerlendirdiğini ve yapılan görüşmelerin ardından bu kararın alındığını duyurdu.

KADIN HAKEMİN ELİNİ BIRAKMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Profesyonel Futbol Hakemleri Birliği'nin (PSRA) açıklamasına göre Higuain, karşılaşma sırasında kadın hakemin elini sıktı ve kendisinden üç kez bırakması istenmesine rağmen bunu yapmadı.

Birlik ayrıca, erkek teknik direktörün hakeme yönelik olarak, "Unutma, bu erkeklerin oyunu" şeklinde cinsiyetçi bir ifade kullandığını belirtti.

Yaşanan olay sonrası Higuain kırmızı kart gördü ve iki maçlık men cezasına çarptırıldı.

"CEZA YETERSİZ KALDI"

PSRA, Higuain'ın yalnızca iki maçlık ceza almasına sert tepki gösterdi.

Hakemler birliği, verilen yaptırımın yaşanan olayın ağırlığı karşısında "ciddi biçimde yetersiz" kaldığını savundu. Açıklama, Higuain'ın cezasını tamamladıktan sonra yeniden iki Crew 2 karşılaşmasında kulübede yer almasının ardından geldi.

PSRA açıklamasında kadın hakemlerin futbolun her seviyesinde önemli bir yere sahip olduğu vurgulanarak, "Kadınlar bu oyunun her seviyesini daha iyi hale getiriyor. Bunu kanıtlamak için korkutulmaya ya da aşağılayıcı sözlere maruz kalmak zorunda değiller" denildi.