Eski Beşiktaşlı futbolcudan Mohamed Salah açıklaması: 'Türk futbol tarihinin en büyük transferi olacak'

'BEŞİKTAŞ'TA PARLAYACAKTIR'

Hugo Almeida, "Salah büyük bir oyuncu ve büyük bir takıma transfer olacak. Salah, Beşiktaş'ta parlayacaktır. Bundan en ufak bir şüphem yok. Beşiktaş, oyuncuları çok iyi karşılayan ve onlara harika bir şekilde kucak açan çok özel bir kulüp" diye konuştu.