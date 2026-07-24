Eski Beşiktaşlı futbolcudan Mohamed Salah açıklaması: 'Türk futbol tarihinin en büyük transferi olacak'

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Hugo Almeida, siyah-beyazlıların transfer gündeminde yer alan Mohamed Salah ile ilgili konuştu.
'TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN BÜYÜK TRANSFERİ'
WinWin'e açıklamalarda bulunan Portekizli Almeida, "Transferin resmiyet kazanmasını ve Salah'ın Beşiktaş'a transfer olmasını umuyorum. Bu, şüphesiz Türk futbol tarihinin en büyük transferi olacak" dedi.
'BEŞİKTAŞ'TA PARLAYACAKTIR'
Hugo Almeida, "Salah büyük bir oyuncu ve büyük bir takıma transfer olacak. Salah, Beşiktaş'ta parlayacaktır. Bundan en ufak bir şüphem yok. Beşiktaş, oyuncuları çok iyi karşılayan ve onlara harika bir şekilde kucak açan çok özel bir kulüp" diye konuştu.
'HER LİGE UYUM SAĞLAMAYA HAZIRDIR'
Transferin gerçekleşmesi durumunda Salah'ın Beşiktaş'a ve Türkiye'ye uyum sağlayacağını söyleyen Almeida, "İngiltere Ligi'nden gelen bir oyuncu, her lige uyum sağlamaya hazırdır" dedi.