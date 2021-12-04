Eski Efesli Sertaç, Barcelona'yı zafere taşıdı

Geçen yıl Efes'le şampiyonluk yaşayan Sertaç, Barcelona'da 24 sayıyla oynarken maç sonu ilginç açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2021 Cumartesi, 08:09
Eski Efesli Sertaç, Barcelona'yı zafere taşıdı
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THY Euroleague'de Barcelona Anadolu Efes'i uzatmada yenerken Türk oyuncu Sertaç Şanlı yıldızlaştı.

Geçen yıl Efes'le şampiyonluk yaşayan Sertaç, Barcelona'da 24 sayıyla oynadı.

Maç sonu gözleri dolan Sertaç şu açıklamayı yaptı:

"Benim için oynaması çok zor bir maçtı. İşimi yapmalıydım, profesyonel olmak zorundaydım. Nasıl hissettiğimi bilmiyorum. Bunu anlatamam. Bu çocuklara karşı oynamak çok zordu, hiçbir şey diyemiyorum."





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