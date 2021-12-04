Eski Efesli Sertaç, Barcelona'yı zafere taşıdı
Geçen yıl Efes'le şampiyonluk yaşayan Sertaç, Barcelona'da 24 sayıyla oynarken maç sonu ilginç açıklamalarda bulundu.
THY Euroleague'de Barcelona Anadolu Efes'i uzatmada yenerken Türk oyuncu Sertaç Şanlı yıldızlaştı.
Geçen yıl Efes'le şampiyonluk yaşayan Sertaç, Barcelona'da 24 sayıyla oynadı.
Maç sonu gözleri dolan Sertaç şu açıklamayı yaptı:
"Benim için oynaması çok zor bir maçtı. İşimi yapmalıydım, profesyonel olmak zorundaydım. Nasıl hissettiğimi bilmiyorum. Bunu anlatamam. Bu çocuklara karşı oynamak çok zordu, hiçbir şey diyemiyorum."
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