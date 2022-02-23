Eski Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu’ndan TFF’ye çağrı
Fenerbahçe’nin eski yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu “Sports Digitale” Youtube kanalındaki “Sadece Fenerbahçe” programına konuk oldu. Sipahioğlu, futboldaki başarısızlığa dikkat çekti.
Üç yıllık yönetim sürecini anlatan Sipahioğlu, futboldaki başarısızlığı madde madde sıraladı. Galatasaray’ın, Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili tavrı ve 3 Temmuz’daki duruşu için “Bu samimiyetsiz yaklaşımlarıyla onlarla dost olmamız mümkün değil, onların dertleri bambaşka” dedi. 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’e seslenen Sipahioğlu, “Bu gerçekten kaçamazsınız! Bir senedir karar vermek için bekliyorsunuz. Çünkü hayır diyemiyorsunuz. Bir takımın lobisinden bu kadar korkmayın. Yoksa tarihe tersten geçeceksiniz! Nasıl Beşiktaş’a verildiyse Fenerbahçe’nin de diğer takımların da hakkı verilmek zorundadır” diye konuştu.
"KONGRE KARARI ALIR"
Sipahioğlu, kötü gidişatla ilgili, “Ben eminim ki ciddi bir aday çıkıp kongre çağrısı yaparsa başkan olağanüstü kongre kararı alacaktır. Ama genelde insanlar da olağan kongreyi bekliyor” ifadelerini kullandı.
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