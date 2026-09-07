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Eski Fenerbahçeli Alexander Djiku'dan Aleksey Batrakov'a övgü: 'Mükemmel bir oyuncu'

Eski Fenerbahçeli Alexander Djiku'dan Aleksey Batrakov'a övgü: 'Mükemmel bir oyuncu'

7.09.2026 19:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Eski Fenerbahçeli Alexander Djiku'dan Aleksey Batrakov'a övgü: 'Mükemmel bir oyuncu'

Fenerbahçe'den Spartak Moskova'ya transfer olan 32 yaşındaki Ganalı stoper Alexander Djiku, Galatasaray'ın 21 yaşındaki Rus orta sahası Aleksey Batrakov hakkında övgü dolu sözler kullandı.
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Fenerbahçe'den 2025 yılında Spartak Moskova'ya transfer olan Alexander Djiku, Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray'a transfer olan Aleksey Batrakov'a övgülerde bulundu.

Rus basınına açıklamalarda bulunan Brezilyalı futbolcu, “Diğer oyuncuları değerlendirmek pek hoşuma gitmez ancak Batrakov mükemmel bir oyuncu, pek çok iyi özelliği var” dedi.

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Alexander Djiku

"TÜRKİYE'DE BAŞARILI OLABİLİR"

Deneyimli stoper, "Batrakov, Türk liginde oynamayı hak ediyor ve orada başarılı olabilir" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki Batrakov, Galatasaray'a transferinin ardından sarı-kırmızılarda iki maçta süre buldu.

İlgili Konular: #galatasaray #Alexander Djiku #aleksey-batrakov

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