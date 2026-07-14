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Eski Fenerbahçeli Allan Saint-Maximin'in yeni adresi belli oldu!

Eski Fenerbahçeli Allan Saint-Maximin'in yeni adresi belli oldu!

14.07.2026 09:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Eski Fenerbahçeli Allan Saint-Maximin'in yeni adresi belli oldu!

Amerikan Ulusal Futbol Ligi (MLS) ekibi Charlotte FC, 28 yaşındaki Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin'i renklerine bağladığını açıkladı.
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Allan Saint-Maximin'in yeni takımı resmen belli oldu.

MLS ekiplerinden Charlotte FC, Fransız kanat oyuncusuyla 3 yıllık "Designated Player" sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

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3 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Kulüpten yapılan açıklamada, Saint-Maximin'in kadroya katıldığı duyurulurken, deneyimli futbolcunun yeni sezonda Charlotte FC forması giyeceği belirtildi.

Charlotte FC, 28 yaşındaki Fransız yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalarken, Saint-Maximin kariyerine MLS'te devam edecek.

Fransız futbolcu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti.

İlgili Konular: #transfer #Allan Saint-Maximin #Charlotte FC

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