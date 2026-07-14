Eski Fenerbahçeli Allan Saint-Maximin'in yeni adresi belli oldu!

Allan Saint-Maximin'in yeni takımı resmen belli oldu.
MLS ekiplerinden Charlotte FC, Fransız kanat oyuncusuyla 3 yıllık "Designated Player" sözleşmesi imzalandığını açıkladı.
3 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI
Kulüpten yapılan açıklamada, Saint-Maximin'in kadroya katıldığı duyurulurken, deneyimli futbolcunun yeni sezonda Charlotte FC forması giyeceği belirtildi.
Charlotte FC, 28 yaşındaki Fransız yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalarken, Saint-Maximin kariyerine MLS'te devam edecek.
Fransız futbolcu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti.