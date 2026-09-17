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Eski Fenerbahçeli Fred, Atletico Mineiro'yu kupada yarı finale taşıdı!

Eski Fenerbahçeli Fred, Atletico Mineiro'yu kupada yarı finale taşıdı!

17.09.2026 13:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Eski Fenerbahçeli Fred, Atletico Mineiro'yu kupada yarı finale taşıdı!

Fenerbahçe'den ayrılan Fred'in formasını giydiği Atletico Mineiro, Copa Sudamerica çeyrek finalinin rövanşında karşılaştığı Santos'u penaltılar sonucu mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Brezilyalı oyuncu Fred, karşılaşmada iki asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.
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Fenerbahçe'den ayrılarak Atletico Mineiro'nun yolunu tutan Fred, Brezilya'da performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Deneyimli orta saha, Copa Sudamericana çeyrek final rövanşında Santos karşısında sergilediği performansla takımının yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Atletico Mineiro, sahasında oynanan rövanşta Santos'u 4-2 mağlup etti ve karşılaşmayı penaltılara taşıdı. Brezilya ekibi, seri penaltı atışlarında rakibine 3-1 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.

FRED'DEN 2 ASİST

Fred, Atletico Mineiro'nun geri dönüşünde başrol oynayan isimlerden biri oldu. Brezilyalı futbolcu, Bernard'ın 17. saniyede attığı golde ve Reinier'in 20. dakikadaki golünde asisti yapan isimdi.

Deneyimli orta saha, takımının 4-2'lik galibiyetinde önemli bir performans ortaya koyarken, penaltı atışlarında ise şanssızlık yaşadı.

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Reinier

PENALTIYI KAÇIRDI

Atletico Mineiro'nun seri penaltı atışlarında Fred'in kullandığı penaltıyı Santos kalecisi Gabriel Brazão kurtardı. Buna rağmen Atletico Mineiro, diğer penaltı atışlarında üstünlük sağlayarak 3-1'lik seriyle yarı finale yükseldi.

Atletico Mineiro, Santos karşısındaki galibiyetle Copa Sudamericana'da üst üste üçüncü kez yarı finale yükselirken, Fred de takımının tarihi geri dönüşünde öne çıkan isimler arasında yer aldı.

FRED'DEN SKOR KATKISI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Atletico Mineiro forması giymeye başlayan Fred, yeni takımında skor katkısı vermeyi sürdürüyor. Brezilyalı orta saha, Santos karşısındaki iki asistinin ardından takımındaki asist sayısını 3'e yükseltti. Deneyimli futbolcunun ayrıca bir golü bulunuyor.

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