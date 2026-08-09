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Eski Fenerbahçeli golcü Enner Valencia yeni kulübüne imzayı attı!

Eski Fenerbahçeli golcü Enner Valencia yeni kulübüne imzayı attı!

9.08.2026 19:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Eski Fenerbahçeli golcü Enner Valencia yeni kulübüne imzayı attı!

Arjantin Ligi ekibi Boca Juniors, 36 yaşındaki forvet Enner Valencia'yı renklerine bağladı.
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Arjantin kulübü Boca Juniors, hücum hattını Enner Valencia ile güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Ekvadorlu forvet ile 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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22 MAÇTA 8 GOL

Yakın zamanda Ekvador Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda ilk 11'de forma giyen Valencia, geçen sezon Meksika ekibi Pachuca'da 22 maçta 8 gol kaydetti.

Kariyerinde Emelec, West Ham United, Everton, Fenerbahçe, Internacional, Tigres ve Pachuca formaları giyen Valencia, toplamda 9 kulüp şampiyonluğu yaşadı. Ekvadorlu golcü kariyeri boyunca 190'dan fazla gol ve 70 asist üretti.

EKVADOR TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ

Ekvador Milli Takımı ile 3 Dünya Kupası ve 5 Copa America turnuvasında forma giyen Valencia, milli takım kariyerinde attığı 49 golle ülkesinin tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

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