Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eski Fenerbahçeli Harun Tekin'den İnegölspor'a 1 yıllık imza

Eski Fenerbahçeli Harun Tekin'den İnegölspor'a 1 yıllık imza

4.08.2026 10:22:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Eski Fenerbahçeli Harun Tekin'den İnegölspor'a 1 yıllık imza

İnegölspor, kariyerinde Bursaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Kocaelispor gibi önemli kulüplerde forma giyen milli kaleci Harun Tekin ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren İnegölspor, kaleci bölgesine önemli bir takviye yaptı.

Bir dönem Bursaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Kocaelispor’da forma giyen milli kaleci Harun Tekin’le anlaşma sağlayan İnegölspor, kulüp binasında imza töreni düzenledi. Başkan Yardımcısı Alican Yavaş ile Harun Tekin’in bulunduğu törende deneyimli kaleci kendisini 1 yıllığına İnegölspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Alican Yavaş, Harun Tekin'i İnegölspor ailesine kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bursaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kocaelispor gibi büyük kulüplerde forma giyen ve kariyeri başarılarla dolu kaleci Harun Tekin ile 1 yıllık anlaşmaya vardık. Tecrübesi, karakteri ve sahaya yansıtacağı liderlik vasfıyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine kulübümüze hoş geldin diyor, bordo-beyaz formamız altında başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz" diye konuştu.

"İNEGÖLSPOR’U HAK ETTİĞİ YERLERE TAŞIMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"

İnegölspor formasını giyecek olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren Harun Tekin ise, "Böylesine köklü bir camianın parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bana güvenen yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte İnegölspor'u hak ettiği yerlere taşımak için elimden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #transfer #Harun Tekin #İnegölspor

İlgili Haberler

Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2026-2027 Yaz dönemi Süper Lig transfer sezonu son gün ne zaman?
Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2026-2027 Yaz dönemi Süper Lig transfer sezonu son gün ne zaman? 2026-2027 sezonunda kadrolarını güçlendirmeye devam eden kulüpler için yaz transfer döneminin sona ereceği tarih Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Peki, Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2026-2027 Yaz dönemi Süper Lig transfer sezonu son gün ne zaman?
Gonzalo Garcia yeni takımına imzayı attı
Gonzalo Garcia yeni takımına imzayı attı Real Madrid, adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılan 22 yaşındaki golcü oyuncu Gonzalo Garcia'nın İngiltere Premier League ekibi Fulham'a transfer olduğunu açıkladı.
Dünya Kupası'na damga vurmuştu: Vozinha'nın yeni takımı belli oldu
Dünya Kupası'na damga vurmuştu: Vozinha'nın yeni takımı belli oldu Şili ekibi Colo Colo, 2026 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran Yeşil Burunlu kaleci Vozinha'yı kadrosuna kattığını duyurdu.