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Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae'den gelecek açıklaması!

Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae'den gelecek açıklaması!

3.08.2026 21:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae'den gelecek açıklaması!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih forması giyen 29 yaşındaki Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae, geleceğine dair basın mensuplarına konuştu.
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Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Kim Min-Jae, Alman devi Bayern Münih'teki geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Deneyimli savunmacı, takımda kalmak istediğini açık bir şekilde dile getirdi.

Alman ekibinde olmaktan son derece memnun olduğunu ifade eden futbolcu, "Bayern Münih'te olmaktan son derece mutlu ve memnunum. Şu ana kadar çok fazla maçta oynadım ve her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Sahada her şeyimi ortaya koydum. Bu sezon daha fazla oynamayı ve kulüpte kalabilmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

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FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLE ANILMIŞTI

Öte yandan, başarılı stoperin adı transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Bayern Münih formasıyla toplam 116 resmi maça çıkan Kim Min-Jae, rakip fileleri 5 kez havalandırırken 3 kez de asist üretti.

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