Eski Fenerbahçeli Marko Guduric'ten Zeljko Obradovic ile Sarunas Jasikevicius kıyası!

Olimpia Milano forması giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Marko Guduric, kariyerinde önemli izler bırakan Zeljko Obradovic ve Sarunas Jasikevicius hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'deki ilk döneminde kendisine yardımcı olan isimlerden de bahseden Sırp basketbolcu, Obradovic ve Jasikevicius'un antrenörlük anlayışları arasındaki benzerliklere dikkat çekti.

"BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN ŞEY..."

Sport Klub'a konuşan Guduric'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde oldu:

-Gerçekten harika antrenörlerle çalıştın. Obradovic ile Sarunas Jasikevicius arasındaki benzerliklerden sık sık bahsettin. Sonuçta Saras, Zeljko'nun oyuncusuydu. İkisi de disiplin konusunda çok ısrarcı ve detaylara inanılmaz derecede önem veriyor. Detaylara verilen önem günlük hayatta, antrenmanlarda ve maçlarda tam olarak nasıl görünüyor?

"Size bununla ilgili spesifik bir örnek vereyim. Saras şu anda aklımda en taze olan isim. Her maç için iki veya üç gün hazırlanıyoruz ve her antrenmandan sonra hemen bilgisayarının başına geçiyor. Biz sahada şut çalışmaya devam ederken o çoktan maç görüntülerini izlemeye başlıyor. Bütün gün rakibe hazırlanıyor. Nereden hücum edebileceğimize, onları nasıl savunmak istediğimize, maça nasıl yaklaşacağımıza bakıyor. Ve her şeyi yazıyor. Her zaman yanında bir A4 defter oluyor ve her maçta sayfalar baştan sona küçücük yazılarla doluyor. Sanırım maç planını uygularken her şeyi takip etmek için kullanıyor. Birçok antrenör bunu yapıyor. Ancak beni en çok etkileyen şey, Saras'ın Türkiye Ligi'nde ligin son sırasındaki takımla oynayacağımız maç için bile tamamen aynı şekilde hazırlanmasıydı."

Sarunas Jasikevicius

"HAZIRLIK İÇİN NE KADAR EMEK VERDİĞİNİ BİLİYOR"

"Sayfa yine ilk satırdan son satıra kadar dolu oluyordu. İnanılmaz. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Ayrıntılarda kastettiğim şey bu. Her maça tam olarak aynı şekilde yaklaşıyor. Hiç kimseyi küçümsemiyor. Kendi tarafında yapması gereken her şeyi yaptığını biliyor ve bundan sonrası elbette bize kalıyor. Bu yüzden kenarda bu kadar duygusal. Hazırlık için ne kadar emek verdiğini ve kendi üzerine düşen her şeyi yaptığını biliyor. Dolayısıyla bizim konsantrasyonumuzu kaybettiğimizi ve yüzlerce kez üzerinde durduğu bir konuda hata yaptığımızı gördüğünde, elbette bundan etkileniyor. Anlattığım her şey Obradovic için de geçerli. Sadece Saras ile deneyimim çok daha yakın zamanda olduğu için şu anda daha taze."

Zeljko Obradovic

OBRADOVIC İLE JASIKEVICIUS ARASINDAKİ FARKLAR

-Peki aralarındaki farklar neler?

"Bu daha karmaşık bir soru. Çok fazla fark olmadığını söylerdim ama aynı zamanda var. Farklı nesillerden geliyorlar ve basketbol sürekli değişiyor. Bence bu, Obradovic'in en büyük güçlü yönlerinden biri. Kariyeri boyunca, ister ABD'den ister başka bir yerden gelsin, oyunun nereye gittiğini görme ve buna uyum sağlama konusunda inanılmaz bir yetenek gösterdi. Saras'ın ise gençliği ve enerjisi yanında."

FENERBAHÇE'DE EN ÇOK YARDIMCI OLAN İNSAN

-Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde Jan Vesely'nin senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Jan dışında, kişisel anlamda sana en çok kim yardımcı oldu? Bir basketbolcu olarak değil, insan olarak...

"Güzel soru. Sanırım bunu bana daha önce hiç kimse sormadı. Çok fazla isim var. Herkes kendi şekilde katkı sağladı. İyi anlaştığım insanlardan da iyi anlaşamadığım insanlardan da bir şeyler öğrendim. Doğal olarak anlaşamadığınız insanlar da size bir şeyler öğretir. Sakinleşmeyi, sabırlı olmayı ve basketbolun bir takım sporu olduğunu anlamayı öğretirler. Bazen insanlara karşı sabırlı olmanız gerekiyor. Birisiyle özellikle iyi anlaşamasanız bile takımın iyiliği için bunu yürütmenin bir yolunu bulmanız gerekiyor. Benim de böyle takım arkadaşlarım oldu. Ama bana gerçekten yardımcı olan insanlardan bahsediyorsak ve milli takımı ve Sırp oyuncuları bir kenara bırakıyorsak, Gigi Datome öne çıkan isimlerden biri."

"İlk yılımda bana ne kadar yardımcı olduğunu hatırlıyorum. Beni karşıladı ve ortama alışmamı sağladı. Her zaman yanımdaydı. Nicolo Melli ve Sloukas için de aynı şey geçerli. Aramızda gerçekten çok iyi bir uyum vardı. Bunu özellikle belirtmek isterim çünkü ilk kez yurt dışına çıkmıştım ve açıkçası adaptasyon süreci çok zor geçmedi. Muhtemelen bunun nedeni etrafımda çok fazla tanıdık yüz olmasıydı. Antrenörler, yardımcı antrenörler, Bata Zimonjic... Herkes bana yardımcı oldu. Elbette Kalinic'te vardı. Daha sonra ABD'ye gittiğimde çok daha zordu. Memleketimden çok fazla insan yoktu yanımda."